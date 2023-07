Die von März bis Juni 2023 abgeschlossenen Transaktionen am Schuldschein­markt haben nach Berechnungen der Corporate Finance-Beratungs­gesellschaft CAPMARCON mit 6,2 Mrd. Euro ein ähnliches Volumen wie im Vorquartal erreicht und damit im 1. Halbjahr einen Wert in Höhe von 12,7 Mrd. Euro. Wegen eines sehr starken 2. Quartals 2022 war das jüngste Volumen aber 22,5% geringer als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Während deutsche Unternehmen nur etwa 900 Mio. Euro weniger Schuldscheindarlehen nachfragten, ging das für ausländische Unternehmen arrangierte Volumen in den beiden ersten Quartalen um etwa 4,5 Mrd. Euro zurück. Die höchste Einzelbegebung hatte ein Umfang von 2,7 Mrd. Euro, die geringste von 26,5 Mio. Euro.



Damit folgte der Schuldscheinmarkt einem tradierten Verhaltensmuster: in Zeiten mit weniger günstiger Konjunkturperspektive gehen die Mittelaufnahmen aus dem Ausland zurück und deutsche Adressen dominieren die Darlehensnehmer. Gera-de inländische Investoren zeichnen dann Schuldscheine, deren Bonität sie zuverlässiger ein-schätzen können. In diesem Umfeld war auch die Zahl der Unternehmen, die erstmals den Schuld-schein zur Finanzierung nutzten, rückläufig; das entsprechende Volumen ging im Halbjahresvergleich von 4,6 Mrd. Euro auf 1,8 Mrd. Euro zurück.



Das ausstehende Schuldscheinvolumen am Jahresende 2022 lag bei 159,0 Mrd. Euro. Mit Tilgungen im 1. Halbjahr 2023 in Höhe von 11,1 Mrd. Euro er-höhte sich das Ende Juni 2023 ausstehende Volumen nur leicht auf 160,6 Mrd. Euro. Der im Gesamtjahr zu tilgende Betrag erreicht etwa 22,5 Mrd. Euro.



