Auch der abgelaufene Monat brachte einen Rekord in Bezug auf das Anleihe-Emissionsvolumen. Laut Bloomberg folgte auf den stärksten Januar der stärkste Februar aller Zeiten.



Von den im EU Raum emittierten Bonds in Höhe von ca. 186 Mrd. Euro waren fast die Hälfte (49,2%) dem SSA Sektor (staatliche oder staatsnahe Emittenten) zuzurechnen. So begaben beispielsweise Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien neue Staatsanleihen oder stockten bestehende auf.



33,3% der Neuemissionen entfielen auf den Bereich FIG (Financial Institutions) und 17,5% auf Unternehmensanleihen.



ESG Emissionen hatten über alle genannten Sektoren einen Marktanteil von 22,6%. Ähnlich wie im Januar hatten auch im Februar 97% der Neuemissionen ein Investment Grade Rating.



Besonders stark überzeichnet waren neben den Taps der EU mit Laufzeit bis 2042 (13fach) und der Bundesanleihe 2053 (10 fach auch Additional Tier 1 ( AT1 ) Emissionen wie beispielsweise der spanischen Bankinter (11 fach) oder von Julius Bär (ebenfalls 11 fach).



Dem Risiko, das institutionelle Investoren beim Erwerb von AT1 Bonds (auch bekannt als CoCos) auf sich nehmen, stehen auch sehr interessante Renditen gegenüber. So wurde die Emissionsrendite beim Bankinter AT1 auf 7,375% und beim Julius Bär AT1 auf 6,625% festgesetzt.



„Obwohl die Euphorie der Marktteilnehmer in Bezug auf fallende Inflationsraten und damit einhergehende Zinssenkungen Ende 2023 /Anfang 2024 durch die Daten der letzten Wochen fast vollständig verflogen ist, sehen wir nach wie vor sehr gute Nachfrage nach interessanten Neuemissionen über die Sektoren hinweg. Das ist ein Ausdruck des im Vergleich zu den Vorjahren attraktiven absoluten Zinsniveaus und anhaltend guter Liquiditätslage“, so das Fixed Income Team der Renell Wertpapierhandelsbank.



Foto: Fixed Income Team der Renell Wertpapierhandelsbank