Die Semper idem Underberg AG hat die neue sechsjährige Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) mit einem Emissionsvolumen von 45 Mio. Euro platziert und bringt nach eigenen Angaben damit ihre umfassende Refinanzierung auf den Weg. Geplant war ein Volumen von bis zu 75 Mio. Euro.



Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Kupon auf 5,50% und damit in der Mitte der ursprünglichen Zinsspanne von 5,00% - 6,00% festzulegen.



Die Nachfrage erlaubte nach Repartierung bestimmter Zeichnungen die Platzierung eines Volumens in Höhe von 45 Mio. Euro.



Das Angebot der Semper idem Underberg AG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption für Inhaber der Underberg-Papiere 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) sowie einer Neuzeichnungsmöglichkeit.



Nach der planmäßigen Verwendung des Nettoemissionserlöses zur weiteren Teilrückführung der Anleihe 2018/24 werden von der Anleihe 2018/24 noch 10 Mio. Euro und von der Anleihe 2019/25 noch 33,75 Mio. Euro ausstehen. Der verbleibende Nettoemissionserlös wird für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit inklusive Aufbau von Liquidität verwendet.



Über die Semper idem Underberg AG:

Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören zusätzlich aus dem eigenen Haus St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS und Ouzo Plomari.



Eckdaten zur Anleihe 2022/2028

Emittentin Semper idem Underberg AG Kupon 5,50% Laufzeit 07.10.2028 Platziertes Volumen 45 Mio. Euro Zielvolumen bis zu 75 Mio. Euro Rating BB- (von Creditreform Rating) ISIN / WKN DE000A30VMF2 / A30VMF Stückelung 1.000 Euro Sole Lead Manager IKB Deutsche Industriebank AG Listing Open Market Internet www.semper-idem-underberg.com







Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.