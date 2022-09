www.fixed-income.org

SGL Carbon SE hat erfolgreich die Platzierung nicht nachrangiger und nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen fällig 2027 im Gesamtnennbetrag von 101,9 Mio. Euro abgeschlossen. Die Wandelanleihe wurde ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Kauf angeboten, wobei das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Emittentin ausgeschlossen wurde. Die Wandelanleihe wird am 21. September 2027 endfällig und wird zu 100% des Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt.Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 8,3298 Euro festgelegt, was einem Aufschlag von 25% auf den Referenzpreis von 6,6638 Euro entspricht. Der Kupon beträgt 5,75% p.a. und ist halbjährlich nachträglich jeweils am 21. März und 21. September zahlbar, erstmals am 21. März 2023. Die Abwicklung der Transaktion soll am oder um den 21. September 2022 erfolgen.SGL Carbon beabsichtigt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Abwicklung und der Abschluss des Angebots sind jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung. Jefferies, BNP PARIBAS and HSBC begleiteten die Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.SGL Carbon plant, den Erlös aus dem Angebot zum Rückkauf ihrer 3,00% Wandelschuldverschreibungen fällig 2023 (ISIN: DE000A2G8VX7), deren noch ausstehender, nicht von der Emittentin gehaltener Nennbetrag sich auf 126,3 Mio. Euro beläuft, zur Verlängerung des Fälligkeitsprofils und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.