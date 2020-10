Shop Apotheke tauscht 90 Prozent von Wandelanleihe vorzeitig in eigene Aktien um

Rund 90 Prozent der Gläubiger hätten das Angebot angenommen, teilte der niederländische MDAX -Neuling am Dienstag in Venlo mit. Damit könnten nach Angaben eines Sprechers bis zu 2,61 Millionen neue Aktien der Shop Apotheke in den Markt kommen. Das sind etwas mehr als 17 Prozent der aktuell bestehenden Aktienzahl von gut 15 Millionen. Die Aktien sollen in den kommenden Wochen verfügbar sein. Shop Apotheke hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, die bis 2023 laufende Wandelanleihe durch die Wandlung in Aktien vorzeitig zurückzahlen zu wollen. Durch diesen Schritt spart das Unternehmen Zinsen. Möglich ist die frühzeitige Wandlung unter anderem durch den jüngsten Höhenflug der Aktie.

VENLO (dpa-AFX)