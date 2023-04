Siemens Energy hat erfolgreich seine erste „Grüne Anleihe“ (Green Bond) mit einem Nennwert von 1,5 Mrd. Euro am Kapitalmarkt platziert. Dieser Schritt unterstreicht, dass das Unternehmen, Nachhaltigkeit konsequent in allen Aspekten seines Geschäfts verankert.



Die Grüne Anleihe besteht aus zwei festverzinslichen Tranchen in Höhe von 750 Mio. Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem jährlichen Kupon von 4% sowie in Höhe von 750 Mio. Euro mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem jährlichen Kupon von 4,25%. Der Emissionspreis der 3-jährigen Tranche betrug 99,734% (ISIN XS2601458602), der Emissionspreis der 6-jährigen Tranche betrug 99,477% (ISIN XS2601459162).



Das Order-Buch für die beiden Tranchen belief sich insgesamt auf rund 5,5 Mrd. Euro. Die Erlöse aus dieser Platzierung werden ausschließlich für Projekte genutzt, die die Kriterien zu Environmental, Social and Corporate Governance (ESG, Umwelt, Soziales und Unternehmens-führung) erfüllen. Siemens Energy wird Erlöse aus der Anleihe verwenden, um bestehende Kreditverbindlichkeiten von Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), der Windkraft-Tochter, an der Siemens Energy eine Mehrheitsbeteiligung von 97,79% hält, zu refinanzieren. Ein Teil des Nettoerlöses kann zudem zur Refinanzierung des Ankaufs ausstehender Aktien von Siemens Gamesa genutzt werden.



"ESG ist ein zentraler Eckpfeiler unserer Strategie und auch in unseren Finanzierungsinstrumenten verankert. Nachhaltigkeit in unserem Portfolio und in unseren eigenen Aktivitäten konsequent zu fördern, wird profitables Wachstum vorantreiben", sagte Maria Ferraro, CFO von Siemens Energy. "Die erfolgreiche Platzierung unserer ersten Anleihe, die unserem Green Bond Framework entspricht, zeigt, dass die Kapitalmärkte unsere Vision unterstützen, eine führende Rolle bei der Energiewende zu übernehmen.“



Die Platzierung ist Teil des sogenannten „Green Bond Framework“ von Siemens Energy. Es handelt sich dabei um ein neues Rahmenkonzept, das von Siemens Energy im Januar 2023 eingeführt wurde, damit das Unternehmen seine Ziele im Bereich der nachhaltigen Finanzierung konsequent verfolgen kann. Siemens Energy hat die führende ESG-Ratingagentur Sustainalytics mit der branchenüblichen unabhängigen Prüfung beauftragt, ob das Green Bond Framework den ESG-Kriterien entspricht. Sustainalytics hat bestätigt, dass das Green Bond Framework von Siemens Energy den Vorgaben für Grüne Anleihen des internationalen Branchenverbands für Kapitalmarktteilnehmer ICMA entspricht.



Die Europäische Union hat sich bereits auf einen regulatorischen Rahmen über Standards für europäische Grüne Anleihen geeinigt, welcher die Anforderungen der EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten erfüllt. Dieser Rahmen muss jedoch noch formell durch das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten bestätigt werden. Die neuen europäischen Standards für grüne Anleihen sind daher für aktuell platzierte Anleihen noch nicht verfügbar.



Foto: © Siemens Energy