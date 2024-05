SIG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen platziert. Die Emission besteht aus drei Tranchen mit Laufzeiten von vier, fünf und sieben Jahren mit festen und variablen Zinssätzen auf einem attraktiven Niveau. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Emissionsbetrag von ursprünglich 200 Mio. Euro auf 450 Mio. Euro aufgestockt.



Mit dem neuen Schuldschein verlängert SIG ihr Fälligkeitsprofil und verbreitert gleichzeitig ihre Investorenbasis weiter, nachdem das Unternehmen bereits 2022 einen Schuldschein in Höhe von EUR 650 Millionen begeben hat. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des jetzt emittierten Darlehens beträgt rund fünf Jahre. Die Emission ist Teil eines Programms zur frühzeitigen Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten.



Der Schuldschein von SIG ist die größte Platzierung eines Schweizer Emittenten in diesem Jahr und eine der größten im Markt in 2024. Zu den teilnehmenden Investoren gehören Banken und langfristige Anleger aus Europa und Asien, wobei ein starkes Interesse von institutionellen Schweizer Anlegern zu verzeichnen war.



Anne Erkens, Chief Financial Officer von SIG, sagte: "Die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheins mit einem sehr bedeutenden Volumen zeigt erneut das Vertrauen der Investoren in die Stärke des Geschäftsmodells von SIG, was sich auch in der hohen Nachfrage und der vorteilhaften Preisgestaltung der Neuemission widerspiegelt."



Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen „for better“ – besser für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden vielfältige Verpackungssysteme und -lösungen für innovative Produkte und smarte Produktionsprozesse anzubieten, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht werden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und leitet uns auf unserem Weg, Verpackungen „for better“ zu schaffen – Verpackungen, die mehr für die Menschen und den Planeten tun, als sie in Anspruch nehmen. Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2023 produzierte SIG 53 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,2 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,9 (geringes Risiko) von Sustainalytics, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.



www.fixed-income.org

Foto: © SIG