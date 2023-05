Der Batteriehersteller SK on Co. Ltd. begibt einen Green Bond (USD Benchmark, senior unsecured) mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Der Green Bond wird von der Kookmin Bank garantiert. Die Kookmin Bank wird von Moody´s mit Aa1 (stabil) und von S&P mit A+ (stabil) gerated. Das Settlement erfolgt am 11.05.2023. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan, MUFG und Standard Chartered Bank.



Foto: © Gerd Altmann auf Pixabay