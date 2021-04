Die SLM Solutions Group AG hat mit der Wandelschuldverschreibung 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3HP1; die "Wandelschuldverschreibungen") im Volumen von 15 Mio. Euro erfolgreich die zweite Tranche ihrer 2,00% Wandelschuldverschreibungen platziert. Das Bezugsangebot hatte sich ausschließlich an Inhaber der im Jahr 2020 begebenen Wandelanleihe 2020/2026 gerichtet.



Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions, kommentiert: "Mit der Vorstellung der branchenführenden NXG XII 600-Maschine im vergangenen November hat SLM Solutions den Grundstein für deutliches Wachstum in den kommenden Jahren gelegt. Wir werten das seitdem an uns adressierte Kundenfeedback als Bestätigung unserer Ansicht, dass die NXG XII 600 der Schlüssel für eine beschleunigte Akzeptanz der metall-additiven Fertigung ist, da es die erste Maschine ist, welche eine Serienproduktion im großen Stil ermöglicht. Neben der Finanzierung des laufenden Geschäfts wird das eingesammelte Kapital uns helfen, die Produktion der NXG XII 600 hochzufahren sowie das Verkaufs- und Servicenetzwerk zu erweitern."



Voraussichtlich am 23. April 2021 erfolgt die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen 2021/2026. Die Zinsen werden vierteljährlich nachträglich ausgezahlt, beginnend am 15. Juli 2021. Die Wandelschuldverschreibungen 2021/2026 werden zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 7,75 je Aktie anfänglich in bis zu 1.935.483 Aktien der Gesellschaft wandelbar sein. SLM Solutions beabsichtigt derzeit nicht, eine Notierung der Wandelschuldverschreibungen an einer inländischen oder ausländischen Börse zu beantragen.



Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 450 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China.





