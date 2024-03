Meyer Burger, ein führender europäischer Hersteller von Premium-Solarmodulen, und die Solarnative GmbH, Entwickler und Produzent des innovativen „PowerStick“ Mikro-Wechselrichters auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie, geben ihre Zusammenarbeit im Marktsegment der Balkonkraftwerke bekannt. Die Kooperation zielt darauf ab, ein hochwertiges Balkonkraftwerk ‚Made in Germany' auf den Markt zu bringen, das sich durch Funktionalität, Qualität und Ästhetik von anderen Angeboten abhebt.



Die beiden Hersteller eint das gemeinsame Ziel, die private Energiewende voranzubringen und zugleich die Photovoltaik-Industrie in Deutschland und Europa zu stärken. Der Markt für private PV-Anlagen boomt – allein in Deutschland wurden die Ziele für den jährlichen Nettozubau von ursprünglich 3 GWp auf 22 GWp mehr als versiebenfacht. Mit ihrer Zusammenarbeit gehen beide Unternehmen einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung ihrer Vision.



Am dynamischen Markt der Stecker-Solaranlagen soll sich das gemeinsame Balkonkraftwerk durch besondere Qualitätsmerkmale durchsetzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, bei denen mehrere Solarmodule einen gemeinsamen Wechselrichter teilen, wird im Solarnative-System jedes Modul individuell gesteuert, um den Energieertrag zu maximieren. Besonders ist dabei auch, dass die örtlich zulässige Einspeiseleistung (in Deutschland derzeit 600 Watt) nicht durch den Leistungswert des Wechselrichters begrenzt wird, sondern durch die mitgelieferte Steuerungseinheit des Balkonkraftwerks, das IntelliGate Balcony, geregelt wird. So wird für Stecker-Solaranlagen erstmals die Installation einer flexiblen Anzahl von Solarmodulen unabhängig von Ausrichtung und Neigung möglich. Over-the-Air Updates stellen sicher, dass die Leistungsgrenze des Photovoltaik-Systems bei Anhebung der Bagatellgrenze auf 800 Watt automatisch entsprechend erhöht wird.



Meyer Burger Solarmodule sind besonders nachhaltig und klimafreundlich und werden nach strengsten Sozial- und Umweltstandards in Deutschland gefertigt. Sie sind frei von Zwangsarbeit und verzichten vollständig auf die Giftstoffe Blei und PFAS. Mit maximaler Langlebigkeit und branchenführenden Produkt- und Leistungsgarantien von bis zu 30 Jahren liefern sie mehr Energieertrag pro Quadratmeter.



Eine weitere Besonderheit im Segment der Balkonkraftwerke, das bislang von chinesischen Herstellern dominiert wird, ist die Datensicherheit des heimischen Balkonkraftwerks, die durch die mitgelieferte Solarnative App und den lokalen Serverstandort in Deutschland gewährleistet wird.



Beide Premium-Hersteller zeichnen sich außerdem durch die besondere Ästhetik ihrer Produkte aus, die auch und gerade anspruchsvolleren Kundengruppen gerecht werden.



„Die Partnerschaft mit Solarnative ermöglicht es uns, unsere hochwertigen Solarmodule mit innovativer Elektronik zu kombinieren und ein erstklassiges Balkonkraftwerk anzubieten", sagt Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger. „Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für die dezentrale Energieerzeugung und leisten einen Beitrag zur Energiewende ‚Made in Europe‘."



„Wir freuen uns, mit Meyer Burger zusammenzuarbeiten, um ein Premium-Balkonkraftwerk auf den Markt zu bringen", sagt Julian Mattheis, CEO von Solarnative. „Unser gemeinsames Ziel ist es, Verbrauchern eine erstklassige und nachhaltige Lösung zur dezentralen Energieerzeugung anzubieten, die höchsten Ansprüchen an Qualität, Ästhetik und Funktionalität gerecht wird."



Das Balkonkraftwerk 'Made in Germany' wird Ende März im eigenen Online-Shop von Meyer Burger erhältlich sein und bietet Verbrauchern eine effiziente und nachhaltige Möglichkeit, ihren eigenen Strom zu erzeugen.



Über Solarnative

Solarnative ist ein deutsches GreenTech Unternehmen mit Hauptsitz in Kriftel bei Frankfurt am Main. Das modulare Plug & Play-System wurde entwickelt, um die Planung und Installation von PV-Anlagen zu erleichtern und zugleich den Ertrag und die Sicherheit zu maximieren. Das 2019 von Henk Oldenkamp (CTO) und Julian Mattheis (CEO) gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit rund 160 Mitarbeiter an drei Standorten in Hessen. Für ihre Innovation des kleinsten und schnellsten Wechselrichters der Welt wurde Solarnative 2022 mit einem Award von Infineon ausgezeichnet.



Foto: © Solarnative