Die Solarnative GmbH, ein Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters „PowerStick“ auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie, lädt interessierte Investoren und Privatanleger sowie alle weiteren Interessenten zum Webcast für Investoren anlässlich der bevorstehenden Anleiheemission des Unternehmens ein.



Eckdaten des Solarnative Audio-Webcast

Donnerstag, 21. März 2024

Beginn: 11:00 Uhr

Dauer: 60 Minuten inkl. Q&A



Teilnehmer-Link: https://www.webcast-eqs.com/solarnative-2024-03



„Wir wollen allen Anlegern die Gelegenheit geben, das Management und die Solarnative-Story kennenzulernen und ihre Fragen zu stellen. Unser Kernprodukt PowerStick, der kleinste und schnellste Mikro-Wechselrichter der Welt, hat das Potenzial, einen neuen Standard für private PV-Anlagen zu begründen – mit hervorragenden Zukunftsaussichten in Deutschland und international. Dafür wollen wir möglichst viele Anleger begeistern und bieten mit der Anleihe 2024/2029 zudem einen attraktiven Zinssatz von 11,25 % bis 12,25 % p.a.”, erklärt Dr. Julian Mattheis, CEO von Solarnative.



Über Solarnative

Solarnative ist ein deutsches GreenTech Unternehmen mit Hauptsitz in Kriftel bei Frankfurt am Main. Das modulare Plug & Play-System wurde entwickelt, um die Planung und Installation von PV-Anlagen zu erleichtern und zugleich den Ertrag und die Sicherheit zu maximieren. Das 2019 von Hendrik Oldenkamp (CTO) und Dr. Julian Mattheis (CEO) gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit 161 Mitarbeiter an drei Standorten in Hessen. Für ihre Innovation des kleinsten und schnellsten Wechselrichters der Welt wurde Solarnative 2022 mit einem Award von Infineon ausgezeichnet.



Eckdaten zur Solarnative Anleihe 2024/2029

Emittentin Solarnative GmbH Kupon 11,25%-12,25 p.a. (Bookbuilding) Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 20.03.-28.03.2024 (14 Uhr) Valuta 05.04.2024 Laufzeit 05.04.2029 (5 Jahre) Zielvolumen / maximales Volumen 20 Mio. Euro / 50 Mio. Euro Rückzahlungspreis 100% bzw. 110% bei IPO-Event ISIN / WKN DE000A382517 / A38251 Strukturierung One Square Financial Engineers GmbH Listing Open Market Internet www.solarnative.com



Foto: © Solarnative