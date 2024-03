Die Solarnative GmbH, Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters „PowerStick“ auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie, gibt die Schließung des Orderbuchs für ihre Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A382517) am heutigen Donnerstag, den 28. März 2024, bekannt. Die Angebotsfrist für die Anleihe mit einem Zinskupon von 12,00% p.a. bei halbjährlicher Zahlung läuft noch bis 14:00 Uhr, im Anschluss erfolgt die Zuteilung.



Die Zeichnung ist über Direct Place der Deutschen Börse möglich. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung steht auf der Website unter solarnative.com/de/fuer-investoren/ zur Verfügung.



Die Unternehmensanleihe des Technologieführers dient der Finanzierung des weiteren Wachstums im Markt für Mikrowechselrichter im Zuge des weltweit boomenden Photovoltaikmarkts. So plant das Unternehmen, mit den Mitteln unter anderem den Produktions-Hochlauf seiner Smart Factory in Hofheim am Taunus zu beschleunigen und die Markteinführung seines Systems für PV-Dachanlagen in Deutschland voranzutreiben.



Eckdaten zur Solarnative Anleihe 2024/2029

Emittentin Solarnative GmbH Kupon 12,00% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 20.03.-28.03.2024 (14 Uhr) Valuta 05.04.2024 Laufzeit 05.04.2029 (5 Jahre) Zielvolumen / maximales Volumen 20 Mio. Euro / 50 Mio. Euro Rückzahlungspreis 100% bzw. 110% bei IPO-Event ISIN / WKN DE000A382517 / A38251 Strukturierung One Square Financial Engineers GmbH Listing Open Market Internet www.solarnative.com

Foto: © Solarnative