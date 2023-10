Ein neues Zins-Angebot von Solidvest, der Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG, fokussiert sich weltweit auf Unternehmens- und Staatsanleihen. Diese werden ausgewählt und gesteuert vom DJE Research-Team. Somit kann neben einem institutionellen Marktzugang auf ein professionelles Screening zurückgegriffen werden. Ziel ist es, für Kunden eine echte Kapitalmarktlösung mit Zinsfokus zu bieten, die Qualität, langjähriges Research Know-how und einen langfristigen Ansatz in sich vereint. Die Chance auf eine jährliche Rendite liegt aktuell bei 5,2 Prozent p.a. mit einer durchschnittlichen Laufzeit der Anleihen von 3,2 Jahren.* Der Anlagebetrag kann jederzeit erhöht oder reduziert werden.



Mit der geldpolitischen Wende, die vor rund 18 Monaten begann, hat sich die Gemengelage für Anleger stark verändert. Durch die aktuellen Leitzinsen von 4,5 Prozent in Europa und 5,25 Prozent in den USA bieten sich neben dem Aktienmarkt wieder viele weitere Optionen. Insbesondere zinsbasierte Anlagen erleben eine Renaissance, egal ob Festgeld, Tagesgeld oder Zertifikate. „Die deutschen Marktteilnehmer übertrumpfen sich mit immer neuen (Lock-) Zinsangeboten für Neukunden. Vergleichsportale bieten die Möglichkeit, im Ausland von noch höheren Festgeldzinsen zu profitieren – allerdings bei Banken mit unterschiedlicher Bonität“, erläutert Sebastian Hasenack, Leiter von Solidvest.



Demgegenüber hebt Hasenack im Hinblick auf das neue Solidvest-Angebot hervor: „Die neue Solidvest-Zins Strategie kombiniert die Expertise unserer DJE-Unternehmensanalysten mit dem aktuellen Zinsniveau und investiert für Kunden weltweit in ausgewählte Unternehmens- und Staatsanleihen“.



Wie lange die Zinsen auf einem erhöhten Niveau bleiben, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die konsensuale Meinung des Marktes ist, dass sowohl Europa als auch die USA den Zinsgipfel erreicht haben könnten. Das heißt perspektivisch: Sinken die Zinsen wieder, steigen die Kurse der Anleihen.



Eckdaten zur Solidvest-Zins Strategie:



• Ein reines Anleihenportfolio, selektiert vom DJE Research Team (ca. 20 Anleihen)

• Mischung aus Staats- und Unternehmensanleihen in EUR und Fremdwährungen

• Chance auf eine jährliche Rendite von 5,2 Prozent p.a. mit einer durchschnittlichen Laufzeit der Anleihen von 3,2 Jahren und einem A (S&P) Rating* (durchschnittliche Werte des Portfolios, Stand 29.09.2023)

• Wechsel in eine Aktienstrategie jederzeit möglich

• Die Anlagesumme kann jederzeit erhöht oder reduziert werden



Was kostet die Solidvest-Zins Global Strategie:



• Vermögensverwaltungsgebühr: 0,4 Prozent p.a.

• Performance Fee: Zehn Prozent auf den Nettovermögenszuwachs (High-Watermark-Prinzip)



Transaktionskostenpauschale (Depot Bank): bis 100TEuro: 0,35% p.a.; ab 100TEuro: 0,20% p.a.



*Portfolio mit Unternehmens- und Staatsanleihen in EUR und Fremdwährungen. Der investierte Betrag lässt sich jederzeit beliebig erhöhen oder reduzieren. Bitte beachten Sie, dass Geldanlagen auch Risiken bergen können: solidvest.de/risikohinweise. Die angestrebte Rendite ist variabel. Die ausgewiesene Verzinsung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kosten wirken sich renditemindernd aus. Nach Kosten liegt die Rendite bei p.a. 4,10%, ab einer Anlagesumme von 100.000 Euro bei p.a. 4,24 Prozent.



