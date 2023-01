Insgesamt arbeitete Elmar Peters 13 Jahre beim Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch und Thorsten Vetter sogar 22 Jahre. Als Fondsmanager trugen Sie zum herausragenden Erfolg der Kölner Multi Asset-Schmiede bei. Elmar Peters war viele Jahre Co-Fondsmanager neben Dr. Bert Flossbach beim Flossbach von Storch Multiple Opportunities und leitete die Bereiche Multi Asset und Fixed Income. Zudem zeichnete er sich unter anderem für die Stiftungsfonds (Foundation) und das institutionelle Mandatsgeschäft verantwortlich. Thorsten Vetter baute den Anleihenbereich auf und war sowohl für die Wandelanleihenfonds als auch den Currency Diversification Bond Fonds zuständig. Beide betreuten mehrere Milliarden an Assets.



„Wir freuen uns, dass wir mit Elmar und Thorsten ausgewiesene Multi Asset-Experten für unsere Plattform gewinnen konnten“, so Oliver Morath, Managing Director Strategie und Vertrieb der Spezialisten-Boutique SQUAD-Fonds. „Besonders freut es mich, dass nach Fabian Leuchtner und Dimitri Widmann (SQUAD Aguja Opportunities) ein weiteres erfolgreiches Team vom renommiertesten deutschen Vermögensverwalter uns und unserer Plattform vertraut. Es ist unser erklärtes Ziel, gemeinsam das institutionelle Mandatsgeschäft auszubauen.“



Elmar Peters: „Wir freuen uns nach der atemberaubend erfolgreichen und auch schönen Zeit bei Flossbach von Storch nun den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Dabei hilft uns die tolle Unterstützung von Discover Capital und unserem alten Kollegen Oliver Morath nicht nur bei der Gründung, sondern auch im Vertrieb!“ Thorsten Vetter ergänzt: „Wir werden wieder die ursprüngliche Strategie des Erfolgsfonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities umsetzen und uneingeschränkt von Größenrestriktionen in die spannendsten Assetklassen und Unternehmen investieren können, egal ob dies Wandelanleihen, Nebenwerte oder spannende Blue Chips sind. Bei uns steht rein die Qualität, das Chance-Risiko-Verhältnis sowie die Stabilität unserer Investments im Vordergrund. Und vor allem können wir uns im gewählten Setup ganz auf die Unternehmensanalyse und die Kundenbetreuung konzentrieren.“



Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds wurde 2004 von der Discover Capital GmbH gegründet und versteht sich als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Wertpapieren und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie.



Foto: Thorsten Vetter © Discover Capital