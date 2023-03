Die Fondsplattform SQUAD Fonds ergänzt ihre Produktpallette (bisher Aktien- und Mischfonds) mit einem ersten reinen Anleihenfonds, genauer gesagt einem globalen Wandelanleihenfonds, dem SQUAD 4 Convertibles.



Das in der Schweiz ansässige Fondsberater-Duo um Vlad Balas und Filip Adamec, beide ehemalige Mitarbeiter des renommierten Wandelanleihen-Spezialisten Fisch Asset Management AG aus Zürich, wagen mit der Gründung ihrer eigenen Fonds-Boutique, der 4AM – For Asset Managers AG, den Schritt in die Selbständigkeit.



„Wir haben die derzeitige und für uns sehr günstige Marktsituation genutzt, um ein Fondsprodukt ins Leben zu rufen, dass Anlegern besonders in turbulenten Zeiten ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Der SQUAD 4 Convertibles ermöglicht durch eine verhältnismäßig niedrig erwartete Volatilität sowie aktuell wieder höhere Zinscoupons ein gewisses Maß an Sicherheit. Zusätzlich ergibt sich eine attraktive Renditeopportunität durch die Wandlungschance in Aktien.“, so Fondsberater Vlad Balas.



„Zudem passen sich Wandelanleihen flexibel an das jeweilige Marktumfeld an. Mit ihrem asymmetrischen Risikoprofil partizipieren sie an steigenden Aktienkursen, wohingegen bei fallenden Kursen mögliche Verluste durch den Anleihecharakter mit Rückzahlung am Laufzeitende und den vereinnahmten Zinsen begrenzt sind“, ergänzt Filip Adamec, der vorher bei Fisch, Muzinich und Pimco als Fondsmanager und Analyst tätig war. „Vlad ist der beste Partner, den ich mir für den Weg in die Selbständigkeit vorstellen hätte können. Wir ergänzen uns im Knowhow und profitieren gegenseitig von unserer jahrelangen Erfahrung in dieser speziellen und attraktiven Anlageklasse.“



„Wandelanleihen fristen in Deutschland noch immer ein Nischendasein, dies wollen wir mit diesem Projekt gerne ändern! Mit diesem Bond-Picking-Fonds ergänzen wir unsere Fondspalette zudem auf ideale Weise um einen ersten reinen Anleihenfonds. Und das tolle daran, selten waren Wandelanleihen so spannend wie heute“, so Stephan Hornung, Gründer von SQUAD Fonds.



Der SQUAD 4 Convertibles (WKN R-Tranche – EUR: A3D6ZU) startet am 01.03.2023 und kann im Anschluss auf allen gängigen Abwicklungsplattformen und Banken erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.squad-fonds.de.



Über SQUAD Fonds:

SQUAD Fonds gehört zur Discover Capital GmbH und versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie.



Foto: Vlad Balas © Discover Capital