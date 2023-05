Stora Enso (ISIN FI0009005961) hat im Rahmen seines EMTN-Programms (Euro Medium Term Note) zwei neue grüne Anleihen im Volumen von jeweils 500 Mio. Euro ausgegeben. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 3 bzw. 6,25 Jahren und einen festen Kupon von 4,00% bzw. 4,25%. Die Green Bonds werden im Rahmen des neuen kombinierten Green and Sustainability-Linked Financing Framework von Stora Enso begeben, das im Mai 2023 eingeführt wurde. Der Ausgabepreis für die Tranche mit Laufzeit bis 01.06.2026 (ISIN XS2629062568) betrug 99,928%, was einer Rendite von 4,026% (Mid-Swaps +65 Basispunkte) entspricht. Die 6,25-jährige Anleihe (Laufzeit: 01.09.2029) ISIN XS2629064267) hatte einen Emissionspreis von 99,64%, dies entspricht einer Rendite von 4,32% (Mid-Swap +120 Basispunkte).



Das Orderbuch umfasste Orders im Volumen von 1,9 Mrd. Euro für die 3-jährige und 1,65 Mrd. Euro für die 6,25-jährige Tranche.



In der Anleihedokumentation sind keine Finanzkennzahlen enthalten. Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse notiert. Die gemeinsamen Lead Manager und Bookrunner der Transaktion waren BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Danske Bank und SEB.



„Unser erster Green Bond wurde 2019 emittiert und unsere erste auf EUR lautende grüne Anleihe wurde im November 2020 begeben. Wir freuen uns sehr über diese Emission unserer grünen Euro-Anleihen unter dem neuen Framework und das entgegengebrachte Vertrauen der Anleger. Die Emission passt gut zu unserer nachhaltigen Finanzstrategie und unterstützt uns dabei, unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen und -maßnahmen weiter zu beschleunigen“, sagt Kaarlo Höysniemi, SVP Group Treasury bei Stora Enso.



Der Emissionserlös wird zur Finanzierung förderfähiger Projekte und Vermögenswerte verwendet, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft im Einklang mit der Nachhaltigkeitsagenda und -zielen von Stora Enso fördern. Die sechs förderfähigen Anlagekategorien sind: nachhaltige Waldbewirtschaftung, nachhaltige Produktprozesse, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Abfallverwertung, nachhaltige Wasserbewirtschaftung sowie Abfallbewirtschaftung und Umweltschutz.



Stora Enso ist ein finnisch-schwedischer Konzern und das zweitgrößte Forstunternehmen der Welt sowie einer der größten Papier- und Verpackungsmittelhersteller. Stora Enso erzielte 2022 einen Umsatz von 11,68 Mrd. Euro (2021: 10,16 Mrd. Euro), der Jahresüberschuss betrug 1,5 Mrd. Euro (2021: 1,3 Mrd. Euro).



Foto: © Stora Enso