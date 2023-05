Trotz des Geredes um die Schuldenobergrenze und der weltuntergangsähnlichen Hysterie rund um einen möglichen Zahlungsausfall der USA und einer Herabstufung durch die großen Ratingagenturen gibt es weiterhin Fortschritte bei der Lösung des Problems. Auf Mitarbeiterebene kam es zwischen den beiden Seiten über das Wochenende und den darauf folgenden Tagen zu "konstruktiven" und "produktiven" Treffen. Dies deckt sich mit unserer Einschätzung, dass niemand in Washington ein Interesse daran hat, dass die USA in Zahlungsverzug geraten. Nur wird alles daran gesetzt, im Gegenzug für eine Anhebung der Schuldenobergrenze so viele Zugeständnisse wie möglich zu erhalten.



Wahrscheinlich wird es noch weitere Wendungen geben, bis eine Lösung gefunden ist. Niemand hat einen wirklichen Anreiz, vor dem eigentlichen Stichtag einen Kompromiss zu schließen – und selbst wenn eine Einigung erzielt wird, muss diese noch den einfachen Parteimitgliedern verkauft werden. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass eine Einigung rechtzeitig zustande kommen wird, um jegliche Art von Zahlungsverstößen zu vermeiden. Wir glauben aber auch nicht, dass es eine kurzfristige Einigung geben wird, da sich in Washington anscheinend niemand eine solche wünscht.



www.fixed-income.org

Foto: Libby Cantrill © PIMCO