Die Risikoprämien von EUR-Unternehmensanleihen sind seit Jahresanfang deutlich gestiegen, weshalb inzwischen Corporate Hybrids (nachrangige Unternehmensanleihen von Industrieunternehmen) das attraktivste Risiko-Ertrags-Profil haben. Die Rendite dieser An-leihen beträgt etwa 69% der Rendite von High-Yield-Anleihen. Deren Ausfallrisiko hinge-gen lag in Stressphasen an den Finanzmärkten bei über 12%, während die Emittenten von Corporate Hybrids aufgrund des soliden Investment-Grade-Ratings nahezu kein Ausfallrisiko aufzeigten. Gekoppelt mit der sehr attraktiven Rendite bietet das aktuelle Marktumfeld bei Corporate Hybrids historisch betrachtet eine einmalige Einstiegschance für risiko-bewusste Anleger mit mittlerem Anlagehorizont.



Während sich die Risikoaufschläge von erstrangigen EUR-Unternehmensanleihen und Corporate Hybrids (nachrangige Unternehmensanleihen von Industrieunternehmen) der Bonität Investment Grade (IG) seit Jahresanfang um 98 und 150 Basispunkte ausgeweitet haben, stiegen die von EUR-High-Yield-Anleihen sogar um 270 Basispunkte. Zusätzlich musste der gesamte Markt für IG-EUR-Unternehmensanleihen, in dem sich auch das Corporate-Hybrid-Segment befindet, seit Jahresanfang signifikante Mittelabflüsse von circa 15 Milliarden Euro verkraften. Da-zu zählen insbesondere die Verkäufe aus passiven Anlageprodukten (zum Beispiel ETFs), die in Zeiten extremer Marktverwerfungen als Preisnehmer agieren und die Kurse nach unten drücken. Inzwischen sind Corporate Hybrids deutlich unterbewertet und auch im Vergleich mit High-Yield-Anleihen äußerst attraktiv: Eine so hohe Rendite wie derzeit konnten Investoren zu-letzt im Jahr 2011 erzielen – und das bei nahezu keinem Ausfallrisiko.



Die Emittenten von Corporate Hybrids sind in der Regel solide Investment-Grade-Unternehmen. Selbst in Marktstressphasen (zum Beispiel Finanzkrise 2009) sind solche Unternehmen quasi nicht ausgefallen, was man an der Ausfallquote von lediglich 0,4% in dem Jahr erkennt. Globale High-Yield-Unternehmen dagegen hatten eine Ausfallrate von über 12%. Aufgrund der defensiven Marktstruktur – ungefähr 62% des europäischen Corporate-Hybrid-Universums befinden sich in den Bereichen Telekommunikation, Versorger und Energie – sind Corporate Hybridsresistenter gegenüber konjunkturellen Abschwüngen. Genau diese Sektoren haben am Aktien-markt in diesem Jahr bereits eine überproportionale Entwicklung ausgewiesen, bieten aber im Durchschnitt immer noch eine attraktive Rendite von über 4% für Corporate Hybrids.



Gleichzeitig sollten diese Unternehmen Phasen hoher Inflation und sogar eine Rezession ohne größere Schwierigkeiten überstehen, während High-Yield-Unternehmen aufgrund der schwächeren Kreditqualität leiden dürften. So rechnet die Ratingagentur Moody’s in ihrer jüngsten Ausfallstudie im Basisszenario auf Sicht von zwölf Monaten mit einer Ausfallrate für globale High-Yield-Unternehmen von 3,3%. Dafür wurde eine US-Arbeitslosenquote von 3,4% angenommen, was zu konservativ sein dürfte. Unseren Volkswirten zufolge wird nämlich der konjunkturelle Gegenwind in den Jahren 2022/2023 weiter zunehmen und die US-Arbeitslosenquote im 4. Quartal 2023 mindestens 5% erreichen. Die Ausfallraten für High-Yield-Unternehmen dürften im Rezessionsszenario somit deutlich höher ausfallen. Relativ gesehen sollten Corporate Hybrids mit einer erwarteten Ausfallrate von nahezu 0% im Jahr 2023 sich deutlich besser entwickeln als der High-Yield-Markt. Insbesondere im relativen Vergleich zu an-deren Subassetklassen stechen Corporate Hybrids aufgrund ihres historisch attraktiven Risiko-Ertrags-Profils hervor. Dabei hat der Markt für Corporate Hybrids ungefähr 69% der Rendite des High-Yield-Marktes. Der Publikumsfonds BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS hat mit aktuell 7,56% eine Rendite, die derzeit sogar höher ist als die des High-Yield-Marktes, obwohl die Emittenten ausschließlich ein Investment-Grade-Rating haben.



Auch aus der Risikoperspektive sind Corporate Hybrids attraktiver als High-Yield-Anleihen: In der Vergangenheit war der maximale Verlust stets geringer. Zudem ist die Schwankungsbreite (Differenz zwischen Minimum und Maximum im jeweiligen Jahr) der Risikoprämien bei Corporate Hybrids historisch betrachtet deutlich geringer und befindet sich schon nahe ihren temporären Höchstständen. Der High-Yield-Markt zeigt im Rezessionsszenario hingegen noch deutliches Ausweitungspotenzial bei den Risikoprämien auf.



Darüber hinaus besteht bei Corporate Hybrids aus technischer Sicht kein Überhang an Neu-emissionen, denn der Hauptteil der anstehenden Refinanzierungen wurde schon vergangenes Jahr und im 1. Halbjahr 2022 platziert. Demgegenüber sollte bei den High-Yield-Anleihen der nicht existente Neuemissionsmarkt bald der Vergangenheit angehören, weil die Refinanzierung ausstehender Anleihen nicht unbegrenzt in die Zukunft verschoben werden kann. Dies sollte zu zusätzlichem Gegenwind bei den Risikoprämien führen und die Kurse somit zusätzlich belasten. Allein bis Ende 2023 werden im High-Yield-Markt Anleihen im Volumen von circa 28 Milliarden Euro fällig, was ungefähr 8% des High-Yield-Marktes für Industrieunternehmen entspricht.



Fazit:



Mit Blick auf die konjunkturellen Abwärtsrisiken dürfte der Markt für Unternehmensanleihen in den kommenden Monaten von einer hohen Volatilität geprägt sein. Dennoch bietet das aktuelle Marktumfeld bei Corporate Hybrids historisch betrachtet eine einmalige Einstiegschance für risikobewusste Anleger mit mittlerem Anlagehorizont. Die Anleihen von bilanziell gesunden Unternehmen, die nahezu kein Ausfallrisiko und zugleich hohe Coupons haben, sollten künftige Ausweitungen der Risikoprämien mittelfristig überkompensieren. Anleger mit Bedarf an hohen ordentlichen Erträgen mit einer hohen Rendite als Inflationsschutz sind mit Corporate Hybrids im aktuellen Marktumfeld sehr gut bedient.



Corporate Hybrids bei BANTLEON

BANTLEON bewirtschaftet Corporate Hybrids im Anleihenfonds BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS, der im Oktober 2019 aufgelegt wurde. Maximal 35% des Fondsvolumens dürfen in Nachranganleihen mit Non-Investment-Grade-Rating investiert werden (Emittentenrating liegt generell im Bereich Investment Grade).





