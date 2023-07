Swiss Re Capital Markets hat erfolgreich die Emission von Versicherungsverbriefungen (Insurance Linked Securities, ILS) in Höhe von 250 Mio. USD strukturiert und platziert, die im Zusammenhang mit bestimmten Immobilienfonds ausgegeben wurden, die von Tochtergesellschaften von Blackstone Inc. unter Wrigley Re Ltd. verwaltet oder kontrolliert werden. Bei der Transaktion handelt sich um die erste Katastrophenanleihe mit Schaden-Trigger von Blackstone. Die gedeckten Katastrophen umfassen namentragende Stürme und Erdbeben in den USA und Kanada.



Jean-Louis Monnier, Head of ILS bei Swiss Re: «Swiss Re Capital Markets ist stolz darauf, mit der Strukturierung der ersten Katastrophenanleihe mit Schaden-Trigger von Blackstone einen Meilenstein gesetzt zu haben. Die Transaktion ergab sich aus einer Zusammenarbeit zwischen Blackstone und ILS-Investoren zur Entwicklung einer neuen Lösung, die den Herausforderungen eines Vermögensverwalters gerecht wird und die Grenzen des ILS-Marktes erweitert. Sie ist ein Meilenstein in der Entwicklung des ILS-Marktes zur Ausschöpfung seines Potenzials als effiziente Quelle von Kapazität für Spitzengefahren.»



Die Anleihe ist in zweierlei Hinsicht ein Novum. Sie ist die erste Katastrophenanleihe eines Unternehmens, die namentragende Stürme entschädigungsbezogen deckt, und zugleich die erste Katastrophenanleihe eines Unternehmens, die mehrere Länder abdeckt.



Es handelt sich um die erste Katastrophenanleihe mit Schaden-Trigger von Wrigley Re Ltd. im Auftrag von Gryphon Mutual Property Americas IC, eines Versicherers von Immobilienfonds, die von Tochtergesellschaften von Blackstone verwaltet oder kontrolliert werden.



Swiss Re Capital Markets hat die Transaktion in Form zweier Klassen von Principal-at-Risk-Anleihen mit variabler Verzinsung strukturiert, die von Wrigley Re Ltd. ausgegeben wurden, einer auf den Bermudas zugelassenen Gesellschaft, die als Spezialversicherer nach dem Bermuda Insurance Act 1978 und den entsprechenden Vorschriften in ihrer jeweils gültigen Fassung lizenziert und registriert ist.



Die Klasse-A-Anleihen der Serie 2023-1 mit einem Volumen von 100 Mio. USD bieten bei namentragenden Stürmen in den USA und Kanada eine Absicherung auf Basis der Entschädigung pro Schadenereignis sowie bei Erdbeben in den USA (außer Kalifornien) und Kanada eine Absicherung auf Basis der jährlichen Gesamtentschädigung.



Die Klasse-B-Anleihen der Serie 2023-1 mit einem Volumen von 150 Mio. USD bieten bei Erdbeben in Kalifornien eine Absicherung auf Basis der jährlichen Gesamtentschädigung.



Die Anleihen beider Klassen haben einen dreijährigen Risikolaufzeit, die am 28. Juli 2023 beginnt, und führen einen innovativen Anpassungsmechanismus für risikobasierte Prämien ein, mit dem Änderungen des Risikos im gedeckten Immobilienportefeuille berücksichtigt werden.



Swiss Re Capital Markets fungierte als alleiniger Strukturierungsagent und gemeinsamer Konsortialführer.



Die Anleihen der Serie 2023-1 von Wrigley Re Ltd. wurden gemäss Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der «Securities Act») verkauft und nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert; sie dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, außer im Rahmen einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt.



