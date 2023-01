Swisscanto feiert dieses Jahr nicht nur das 25-jährige Jubiläum des ersten nachhaltigen Aktienfonds, sondern es ist auch das erste Jahr, in dem kein einziger aktiv gemanagter Fonds mehr in konventionelle Energieträger investiert. „Mit der Schließung des Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy Ende 2022 haben wir diesen Schritt getätigt. Zum einen stand die Einhaltung des CO2-Reduktionsziels im Rahmen des Responsible-Ansatzes im Zielkonflikt mit einer ausgewogenen Diversifikation der Investitionen im Portfolio. Und zum anderen stagnierte das Fondsvolumen seit geraumer Zeit, so dass eine Verschmelzung auf den übernehmenden Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate aus wirtschaftlicher und anlagepolitischer Sicht sinnvoll war“, sagt Jan Sobotta, Leiter Vertrieb Ausland bei Swisscanto Asset Management International S.A. in Frankfurt.



Weiter meint Sobotta: „Als explizit auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Fondsanbieter haben wir uns der Einhaltung des Pariser Klimaziels verpflichtet. Insofern ist eine Fokussierung auf saubere Energie folgerichtig. Unser Klimaschutz-Aktienfonds richtet sich an Anlegende, die in erneuerbaren Energien und in Energieeffizienz ebenfalls Schlüsselthemen der Zukunft sehen. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die aufgrund der positiven Lösungsbeiträge ihrer Produkte, Dienstleistungen oder Herstellungsmethoden zur Dekarbonisierung ein überdurchschnittliches Unternehmenswachstum erwarten lassen und sich durch eine überdurchschnittliche Kapitalrendite auszeichnen. Das Anlageprodukt eignet sich zur langfristigen Portfoliobeimischung für Anleger*innen mit höchsten Nachhaltigkeitsansprüchen und der nötigen Risikotoleranz.“



Foto: Jan Sobotta © Swisscanto Asset Management