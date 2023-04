Die Sydney Airport Finance Co. hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro emittiert (ISIN XS2613209670). Der Bond hat einen Kupon von 4,375%, der Emissionspreis betrug 99,46%. Der Sydney Airport Corporate Bond hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder beträgt 100.000 Euro. Die Anleihe wird an der Singapore Stock Exchange gelistet, anwendbar ist englisches Recht. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 03.05.2033, das Settlement erfolgt am 03.03.2023. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, RBC Capital Markets und Societe Generale.



