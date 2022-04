Das Geschäftsmodell der 1995 gegründeten Syzygy AG umfasst die Beratung und Umsetzung von Transformationen in Marketing und Vertrieb, Enterprise IT-Lösungen, Performance Marketing und Media sowie Strategie und Business Design-Beratung. Zusätzlich dazu gehört zur Gruppe das polnische Design Studio Ars Thanea. So ist etwa die Syzygy AG mit ihren Tochtergesellschaften die Leadagentur des Lufthansa-Konzerns. Bei allen so genannten digitalen Touch Points der Lufthansa, wie etwa bei dem Buchungsportal, der Webseite, der App oder der Check-In-Funktionalität war die Syzygy AG involviert. Auch für Mazda Europe fungiert die Gesellschaft als Leadagentur und hat dabei die globale Plattform entwickelt. Zu den Kunden gehören u.a. BMW, Commerzbank, Daimler, mobile.de, o2, PayPal und Deliveroo.



Auch die SYZYGY AG konnte sich den Auswirkungen der Coronapandemie nicht entziehen, was im Geschäftsjahr 2020 zu einem Umsatzrückgang in Höhe von 13,6% auf 55,52 Mio. Euro (VJ: 64,24 Mio. Euro) geführt hatte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 kam es allerdings zu einer deutlichen Aufholbewegung. Mit einem Anstieg der Umsätze um 8,3% auf 60,12 Mio. Euro (VJ: 55,52 Mio. Euro) konnte ein Teil des pandemiebedingten Umsatzrückgangs des Vorjahres aufgeholt werden. Gleichzeitig wurde das angestrebte Umsatzwachstum in Höhe von 10% nahezu erreicht. Unverändert waren dabei im Beratungsbereich noch die Auswirkungen der Coronapandemie sichtbar. Darüber hinaus hatte der weiterhin hinter Plan liegende Personalausbau ein stärkeres Umsatzwachstum verhindert.



Infolge von umgesetzten Kosteneinsparmaßnahmen, die insbesondere bei den ausländischen Tochtergesellschaften erfolgt sind, sowie der im Zuge der Pandemie im Inland erfolgten Kostensenkungen ist das EBIT im Vergleich zum Umsatz deutlich überproportional um 59,5% auf 6,38 Mio. Euro (VJ: 4,00 Mio. Euro) angestiegen. Besonders hervorzuheben ist die Rückkehr der ausländischen SYZYZY-Tochtergesellschaften in die Gewinnzone, nachdem zwei Jahre in Folge ein jeweils negatives Ergebnis ausgewiesen wurde. Mit einem EBIT von 6,38 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 10,6% (VJ: 7,2%) wurde sowohl die Unternehmens-Guidance (EBIT-Marge im hohen einstelligen Bereich) als auch unsere Prognose (GBC-Prognose: 6,27 Mio. Euro) übertroffen.



Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes hat das SYZYGY-Management die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Auch wenn der aktuelle Krieg in der Ukraine oder der noch ungewisse Verlauf der Coronapandemie die Prognose höheren Risiken aussetzt, geht der Vorstand für 2022 von einem Umsatzwachstum in Höhe von 10% aus und rechnet gleichzeitig mit einer EBIT-Marge in Höhe von 10%. Das entspricht einem erwarteten Umsatzanstieg auf rund 67 Mio. Euro und einem erwarteten EBIT von rund 6,7 Mio. Euro.



Damit sollte die SYZYGY AG in der Lage sein, auch das Nachsteuerergebnis, welches die Basis für die ausschüttungsfreundliche Dividendenpolitik darstellt, zu steigern. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 4,35 Mio. Euro bzw. 0,32 Euro je Aktie. In den vergangenen Geschäftsjahren hat die SYZYGY AG nahezu den kompletten Jahresüberschuss an die Aktionäre ausgeschüttet. Für die kommenden Geschäftsjahre sollte weiterhin ein Großteil des erwirtschafteten Jahresüberschusses in Form von Dividenden ausgezahlt werden. Die von uns für 2022 erwartete Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie entspricht beim aktuellen Aktienkurs in Höhe von 6,06 Euro (XETRA, 21.04.2022; 17:36 Uhr) einer ansehnlichen Dividendenrendite von 4,1%. Zusammen mit unserem errechneten Kurspotenzial von aktuell über 50% ist die SYZYGY AG damit ein sehr attraktives Investment.



Syzygy – Dividendenentwicklung

2021 2022e 2023e 2024e Dividende 0,20 Euro 0,25 Euro 0,30 Euro 0,30 Euro Dividenden-rendite 3,3% 4,1% 5,0% 5,0%

Quelle: Syzygy AG; GBC AG; *bezogen auf Aktienkurs in Höhe von 6,06 Euro (Xetra 21.04.22; 17:36 Uhr)









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.