Fixed Income ETF-Anbieter Tabula Investment Management Limited („Tabula“) hat den ersten Euro High Yield (HY) Unternehmensanleihen ETF aufgelegt, der mit dem Pariser Klimaabkommen konform ist und daher gemäß EU-SFDR als Artikel 9 eingestuft werden kann. Der Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (THEP GY) ermöglicht Investoren einen breit diversifizierten Zugang zum Marktsegment Euro HY, der mit signifikant geringeren Emissionen von Treibhausgasen einhergeht. Investoren können den ETF dank seiner hohen Korrelation mit „klassischen“ Fonds in diesem Segment als Kernbaustein bei der Portfoliokonstruktion einsetzen.



ETFs, die mit den Pariser Klimazielen konform sind, verzeichnen seit dem Treffen im Rahmen von COP26 eine verstärkte Nachfrage



Michael John Lytle, CEO von Tabula Investment Management: „Unser Meinung nach besteht kein Zweifel daran, dass Investoren ihre Portfolien verstärkt mit den Anforderungen des Pariser Klimazieleabkommens in Einklang bringen möchten. Auf der Aktienseite gibt es bereits zahlreiche solcher ETFs. Auf der Rentenseite hingegen gestaltet sich die Lage für Investoren sehr viel schwieriger. Hier wollen wir Investoren zusätzlich zu unserem etwa 125 Mio. großen EUR Investment Grade Unternehmensanleihen ETF ein weiteres Instrument zur Verfügung stellen.“



Um die Anforderungen seitens der EU bezüglich Pariser Klimaziele-konforme Fonds zu erfüllen, muss ein Fonds aufweisen, dass sein Engagement eine Reduktion der Treibhausgasemissionen von mindestens 50% gegenüber einer „normalen“ Benchmark aufweist und dass zusätzlich die Treibhausgasemissionen um 7% jährlich gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Darüber hinaus müssen Emittenten ausgeschlossen werden, die gegen eine Reihe von ESG-Kriterien verstoßen.



Investoren möchten „nicht nur ESG und Pariser Klimaziele“



Neben den herkömmlichen ESG-Filtern und dem Erfüllen der Anforderungen im Bereich Klima bietet der neue Tabula-ETF weitere Vorzüge. Jason Smith, Chief Investment Officer (CIO) von Tabula: „Die Pariser Klimaziele stellen an sich schon einen hohen Standard dar. Viele Investoren jedoch geben sich damit allein nicht zufrieden, sie verlangen nach einem ausgefeilterem Ansatz im Bereich ESG. Dies trifft insbesondere auf das Marktsegment High Yield zu, in dem ESG-Risiken oftmals deutlich größer sind und die Emittenten diese Risiken weniger gut handhaben können.“ Deshalb exkludiert Tabula auch Emittenten aus, die nennenswerte Umsätze in den Bereichen Nuklearenergie, Glücksspiel, Alkohol und Schusswaffen erzielen.



Schließlich werden Emittenten bei den Gewichtungen des Fonds stärker berücksichtigt, deren ESG-Ratings hoch und / oder mit einem Aufwärtstrend versehen sind. Jason Smith hierzu: „Vor der Auflage neuer Fonds gehen wir auf potenzielle Investoren zu um herauszufinden, welche Ansätze sie im jeweiligen Marktsegment bevorzugen. Mit unserer Herangehensweise versuchen wir für möglichst viele Investoren ein relevantes Instrumente bereitzustellen. Wir möchten Investoren ansprechen, die ESG-Kriterien einfordern oder darüber hinaus sogar einen positiven Beitrag zur Klimakrise leisten möchten. Letztlich wollen wir aber auch für klassische Investoren im Bereich Euro High Yield einen attraktiven Fonds anbieten.“



Der Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (THEP GY) kann ab Mittwoch, den 2. Februar 2022, auch auf Xetra börslich gehandelt werden (ISIN IE000V6NHO66).





