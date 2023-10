Der europäische ETF-Anbieter Tabula Investment Management Limited hat eine weitere Weltpremiere gefeiert und einen neuen ETF aufgelegt, der einen an den Pariser Klimaabkommen orientierten Zugang zu auf Euro lautenden ultrakurzen Investment-Grade-Unternehmensanleihen bietet. Der Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (TUCP GY) erfüllt die Kriterien eines EU SFDR Artikel 9-Fonds und bietet im Vergleich zu bestehenden Ultrakurzläufer-Lösungen deutlich niedrigere Portfolio-THG-Emissionen und ein verbessertes ESG-Profil.



Die Anlagestrategie des neuen ETF zielt darauf ab, die globale Erwärmung im Einklang mit dem Pariser Abkommen auf 1,5°C zu begrenzen und gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Prozess der Wertpapierauswahl zu integrieren.



Zu den wichtigsten Merkmalen der Strategie zählen:



• 50% anfängliche Verringerung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zur allgemeinen Benchmark und eine jährliche Verringerung von 7% im Vergleich zum Vorjahr;

• ESG-Screening: normenbasiert (z. B. UNGC), Kontroversen und bestimmte Geschäftsaktivitäten (Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, kontroverse Waffen, zivile Schusswaffen, Atomkraft, GVO, Atomwaffen, Cannabis);

• Liquiditäts- und Haltebeschränkungen, um das Liquiditätsprofil zu verbessern und gleichzeitig Beibehaltung ähnlicher Merkmale wie bei der breiten zugrunde liegenden Benchmark.



Die Strategie strebt ähnliche Kennzahlen an wie der breite EUR-Ultrashort-IG-Anleihenindex, auf dem sie basiert. Der ETF-Index hat eine aktuelle 12-Monats-Bruttorendite von 4,3 % mit einer Duration von ~0,4 Jahren, einer durchschnittlichen täglichen Volatilität von weniger als 1 Basispunkt und einem durchschnittlichen Bonitäts-Rating von A.



Ein neuer Index für die Wirtschaft von morgen



Für seinen neuen ETF arbeitete Tabula mit Solactive und ISS ESG zusammen, um eine am Pariser Abkommen orientierte Benchmark für auf Euro lautende ultrakurze Investment-Grade-Anleihen zu entwickeln. Der neue Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index (SOLES01P Index), den der ETF von Tabula abbildet, weist eine starke Korrelation mit seinem Mutterindex, dem Solactive 0-1 Year Euro Corporate IG Index (SOLEC01 Index), auf. Der neue Index bietet jedoch eine 50%ige Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu seinem Mutterindex und eine jährliche Emissionsreduktion von 7



Das Anlageuniversum für den Index besteht aus Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von einem Jahr. Die Emittentenallokation ist auf 5% des Index begrenzt.



Exposures gemäß SFDR Artikel 9 über das gesamte Fixed Income Spektrum



"Die Adressierung des Klimawandels ist das bestimmende Thema unserer Zeit und ein hohes Risiko für alle Anlageportfolios", sagt Tabula-CEO Michael John Lytle. "Um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, ist ein mehrgleisiger Ansatz erforderlich. Die Anleger müssen gezielte Allokationen in spezialisierte Klimalösungen mit einer Umschichtung großer Vermögenspools in breit angelegte klimafreundliche Investitionen kombinieren.“



"TUCP ist das erste auf das Pariser Abkommen ausgerichtete Ultra-Short-Produkt und ergänzt unser bestehendes Angebot an auf das Pariser Abkommen ausgerichteten Euro-Investment-Grade-, Global-Fallen Angels- und Euro-High-Yield-Fonds. Diese jüngste Auflage unterstreicht unser Bestreben, Anlegern Exposures gemäß SFDR Artikel 9 über das gesamte Fixed Income Spektrum zu bieten.“



Timo Pfeiffer, Chief Markets Officer bei Solactive, kommentierte: "Wir freuen uns, Investoren durch unsere Zusammenarbeit mit Tabula erweiterte Möglichkeiten zu bieten, ihre Portfolios an den wichtigen Zielen des Pariser Abkommens auszurichten und eine stärkere Kapitalallokation in Unternehmen voranzutreiben, die den globalen Übergang zu Netto-Null-Emissionen klar unterstützen."



Der Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF wurde mit einem Vermögen von 20 Millionen Euro aufgelegt. Der ETF ist auf Xetra unter dem Ticker TUCP GY gelistet und hat eine laufende Gebühr in Höhe von 0,15%.



