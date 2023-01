Telefónica hat erfolgreich eine grüne Hybridanleihe im Wert von 1 Milliarde Euro mit einer Laufzeit von 7,25 Jahren emittiert. Die Transaktion wurde von institutionellen Anlegern positiv aufgenommen, deren Interesse den ausgegebenen Betrag um mehr als das Fünffache überstieg.



Die Investorenbasis war breit diversifiziert, wobei internationale Investoren zu über 90% ausmachten. Dem Unternehmen, dem es gelungen ist, das Volumen von der ursprünglichen Idee von 750 Mio. Euro auf den endgültiges Volumen von 1 Mrd. Euro zu steigern, ist es auch gelungen, die Konditionen erheblich zu verbessern, indem es von einem anfänglich angedachte Kupon von 6,75% auf 6,135% ging, was einer Reduzierung um mehr als 60 Basispunkte entspricht. Das Settlement am 2. Februar.



Parallel dazu hat Telefónica auch ein Angebot zum Kauf von zwei Hybridanleihen mit Rückzahlungsterminen im September 2023 und März 2024 abgegeben, die gemäß dem geplanten Zeitplan am 31. Januar enden werden. Der Abschluss der Transaktion erfolgt am nächsten 3. Februar.



Beide Transaktionen, die Emission der grünen Hybridanleihe und das Rückkaufangebot, zielen darauf ab, die hybride Kapitalbasis des Unternehmens weiterhin proaktiv zu verwalten. Ende September betrug die durchschnittliche Laufzeit der Schulden 13 Jahre.



Foto: © Telefonica Deutschland