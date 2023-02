Der israelische Pharmakonzern Teva Pharmaceutical emittiert einen Sustainability-linked Bond (senior unsecured) mit vier Tranchen (zwei in USD und zwei in EUR). Das Emissionsvolumen soll 2 Mrd. USD betragen, jede Tranche dürfte ein Volumen von ca. 500 Mio. USD/Euro haben.



Teva Pharmaceutical wird mit Ba2, BB- und BB- gerated. Die USD Tranchen haben eine Stückelung von 1.000 USD und einem Mindestorder von 200.000 USD. Die EUR Tranchen habe eine Stückelung von 1.000 Euro und eine Mindestorder von 100.000 Euro. Bookrunners sind: City, Goldman Sachs, Mizuho, Mitsubishi UFJ Financial und PNC Capital Markets.



Details zu den vier Tranchen des neuen Teva Sustainability-linked Bond:



- > USD 6,5 Jahre: Volumen: 500 Mio. USD, Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 200.000 USD, Initial Price Talk: ca. 7,50%-8,00%

- > USD 8,5 Jahre: Volumen: 500 Mio. USD, Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 200.000 USD, Initial Price Talk: über 8%

-> EUR 6,5 Jahre: Volumen: 500 Mio. Euro, Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Initial Price Talk: ca. 8%

- > EUR 8,5 Jahre: Volumen: 500 Mio. Euro, Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Initial Price Talk: über 8%



Teva Pharmaceutical Industries Limited gehört zu den zehn führenden Herstellern von Arzneimitteln weltweit und gilt als Weltmarktführer bei Generika. Teva ist börsennotiert.



Teva Pharmaceutical erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 14,9 Mrd. USD und einen Free Cashflow von 2,243 Mrd. USD. Für 2023 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 14,8 bis 15,4 Mrd. USD und einen Free Cashflow von 1,7 bis 2,1 Mrd. USD.



Logo: © Teva Pharmaceutical