Torsten von Bartenwerffer, Mitglied der Geschäftsleitung und Co-Head Multi Asset Solutions, tritt per 1. November die Nachfolge von Juerg Sturzenegger an. Nach sieben Jahren als CEO hat Juerg Sturzenegger seine Nachfolge zusammen mit den Gründern Kurt und Pius Fisch frühzeitig in die Wege geleitet und wird künftig Mitglied des Verwaltungsrats sein.



Juerg Sturzenegger bleibt dem Unternehmen als Verwaltungsrat verbunden. Als CEO hat er seinen Fokus auf die Erneuerung der gesamten Infrastruktur und der Prozesse gelegt, einschließlich der Einführung eines neuen Portfoliomanagement-Systems, sowie auf den Aufbau einer Führungscrew, mit der Fisch Asset Management auch in Zukunft als führender und unabhängiger Asset Manager auftreten wird.



Torsten von Bartenwerffer zu seiner neuen Rolle als CEO: „Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe. Wir haben ein sehr solides Unternehmen und verfügen über hochqualifizierte Mitarbeitende. Die Gründer stehen voll hinter der operativen Führung. Das sind die idealen Voraussetzungen, um uns weiter auf den Erfolg unserer Investoren zu konzentrieren.“



Torsten von Bartenwerffer (47) ist seit über zwei Jahren bei Fisch als Senior Portfolio Manager und Co-Head Multi Asset Solutions tätig. Zuvor war er in verschiedenen Fach- und Führungspositionen bei der FERI Gruppe, Aquila Capital Hamburg, Clariden Leu und UBS tätig. Er studierte und promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen.



Die Geschäftsleitung wird ebenfalls auf den 1. November neu aufgestellt. Zu den bisherigen Mitgliedern Christoph Feusi (Head Clients & Products), Vladimir Khmyrov (Head Investment Services) und Torsten von Bartenwerffer, der als CEO den Bereich Portfoliomanagement vertritt, wird neu Diana Neuroni, bisher Head Finance, als Geschäftsleitungsmitglied dazustoßen und den Bereich Corporate Services führen.



Neu geschaffen wird das Portfolio Management Board. Das Ziel ist die noch stärkere Fokussierung der Portfoliomanagement-Teams auf das Kerngeschäft zur Erbringung einer nachhaltigen und erstklassigen Performanceleistung. Neben dem CEO Torsten von Bartenwerffer sind die Mitglieder des Boards Oliver Reinhard, Leiter Unternehmensanleihen, und Thomas Fischli Rutz, Leiter der Bereiche Wandelanleihen, Emerging Markets sowie Multi Asset Solutions.



Pius Fisch, Präsident des Verwaltungsrats und Mitbegründer des Unternehmens, erklärt dazu: „Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Juerg Sturzenegger für seinen großen Einsatz und die sehr angenehme Zusammenarbeit über die vergangenen Jahre. Mit ein Verdienst von Juerg ist, dass wir einen Nachfolger aus den eigenen Reihen präsentieren können. Torsten von Bartenwerffer ist perfekt qualifiziert für diese Position. Er hat ein fundiertes Wissen und langjährige Erfahrung im Asset Management, er setzte seine Projekte immer zielgerichtet um und mich begeistert sein Enthusiasmus, mit dem er unsere Firma vorantreiben wird. Die neue Gesamtstruktur mit der konzentrierteren Geschäftsleitung und dem Portfolio Management Board wird unseren Fokus auf das Kerngeschäft Asset Management weiter optimieren.“



www.fixed-income.org

Foto: Torsten von Bartenwerffer © Fisch Asset Management