„Die von Retail getragene Umtauschquote für unsere erste Grüne Anleihe ist eine Bestätigung unserer Strategie“, sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG und meint weiter „damit haben wir den nächsten logischen Schritt in Sachen grüne Finanzierung gesetzt“.



Heute beginnt die Barzeichnungsfrist des 7,00% UBM Green Bond 2023/27 (ISIN AT0000A35FE2) mit einer Laufzeit von vier Jahren. Dem Bar-Zeichnungsangebot ist ein Angebot zum Umtausch der UBM-Anleihe 2018/23 in den neuen vierjährigen UBM Green Bond 2023 vorangegangen, das von rund einem Viertel der Inhaber der UBM-Anleihe 2018-2023 angenommen wurde. So wurde ein Gesamtnennbetrag von 28,94 Mio. Euro der UBM-Anleihe 2018/23 in den neuen UBM Green Bond umgetauscht, was einem Anteil von exakt 24,12% des Gesamtnennbetrags der ausstehenden Anleihe entspricht. Die Umtauschfrist lief bis 26. Juni 2023. Der Re-Offer Kurs wurde von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern mit 99,75% festgelegt, um ein gleichwertiges Angebot für Neuzeichner zu gewährleisten.



Interessierte Anleger können den 7,00% UBM Green Bond 2023/27 voraussichtlich in der Zeit von 27. Juni bis 3. Juli 2023 zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung des Angebots möglich ist. Der UBM Green Bond 2023 wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 10. Juli 2023. Die Notierung des UBM Green Bond 2023 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.



Foto: © UBM Development AG / Studio Horak