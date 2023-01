An China kommen Anleger nicht vorbei: Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft mit dem zweitgrößten Aktien- und Bondmarkt ist noch immer der wichtigste Treiber für das globale Wirtschaftswachstum. Chinas Bruttoinlandsprodukt liegt um ein Drittel unter dem der USA, könnte aber schon 2030 gleichziehen. Laut einer aktuellen Untersuchung der Union Bancaire Privée (UBP) sollten Investoren China in ihrem Portfolio als eigenständige Anlageklasse behandeln, da der Aktienmarkt des Landes in globalen Indizes stark unterrepräsentiert ist. „Ende 2022 lag die Gewichtung der USA im MSCI AC World Index bei 60 %, Chinas Anteil betrug 3,6 %. Gemessen an der Bedeutung der chinesischen Wirtschaft und der Marktkapitalisierung des Aktienmarkts müsste der Anteil Chinas an globalen Indizes mindestens bei 10 % liegen“, rechnet Matthieu Tournaire, Senior Investment Specialist von UBP, vor. Die Bedeutung von Festlandchinas Kapitalmarkt werde häufig übersehen, insbesondere Wandelanleihen böten aber attraktive Anlagechancen.



Mehr als ein Viertel der Wandelanleihen weltweit entfallen auf Festlandchina



Chinas Inlands-Markt für Wandelanleihen ist seit 2016 rasant gewachsen und hat sich zum weltweit zweitgrößten Convertible-Bond-Markt entwickelt. Obwohl die erste Wandelanleihe in China bereits vor dreißig Jahren begeben wurde, blieb das Emissionsvolumen bis vor wenigen Jahren sehr überschaubar. Von 2016 bis Ende 2022 ist der UBP zufolge die Zahl der Emittenten von 24 auf 460 gestiegen. Auch das Volumen hat sich von umgerechnet 9 Mrd. auf mittlerweile 131 Mrd. US-Dollar vervielfacht. Nur der US-Markt sei größer, jedoch weniger diversifiziert.



Mit Convertible Bonds an Chinas Wachstumspotenzial partizipieren



Am chinesischen Markt für Wandelanleihen dominieren kleinere Unternehmen, die sich in einem früheren Stadium ihres Wachstumszyklus befinden. Im Vergleich zu den im Ausland notierten chinesischen Wandelanleihen (H-Aktien-Wandelanleihen oder ADRs), die weitgehend auf große Internet- und Kommunikationsunternehmen ausgerichtet sind, biete der Onshore-Wandelanleihenmarkt attraktive Anlagechancen gerade in der Phase, in der Chinas Wirtschaftsdoktrin auf „gemeinsamen Wohlstand" abziele.



Geringere Volatilität



„Für Investoren, die an der Dynamik und an dem Wachstumspotenzial chinesischer Festlandunternehmen partizipieren wollen, ohne der erhöhten Volatilität des chinesischen Aktienmarkts unterworfen zu sein, stellen Wandelanleihen eine interessante Alternative dar“, erläutert der Wandelanleihen-Experte der UBP. „Seit Ende 2016 haben Wandelanleihen mit einer annualisierten Wertentwicklung von 5,6 % besser abgeschnitten als der Onshore-Aktienmarkt (A-Shares) mit einer Wertentwicklung von 3,3 % - bei einer halb so hohen Volatilität“, wie Tournaire betont.



Diversifiziert und komplementär



Eine Besonderheit des chinesischen Onshore-Wandelanleihen-Universums ist die unterschiedliche Zusammensetzung der Unternehmen im Vergleich zu den breiten Aktienindizes wie dem CSI 300. Die Eigentümerstruktur und die Branchenzugehörigkeit der Emittenten sind gut diversifiziert. Im Vergleich zu den Aktienindizes weist der Wandelanleihenindex ein größeres Exposure zu Finanzwerten, Industriewerten und Grundstoffen auf, während Basiskonsumgüter, IT und Healthcare untergewichtet sind. Internet-, Bildungs- und Immobilienunternehmen finden sich gar nicht in dem Segment. Es gibt noch weitere Unterschiede: Onshore-Wandelanleihen gewähren chinesische Unternehmen Zugang zu einer Finanzierungsquelle, die von institutionellen Investoren dominiert ist, die nach einer Möglichkeit suchen, ihr Portfolio aus traditionellen festverzinslichen Anlagen zu diversifizieren, wohingegen der Markt für Festlandsaktien (A-Shares) zu großen Teilen in der Hand von Privatanlegern ist.



Attraktive und flexible Klauseln



Chinesische Festlands-Wandelanleihen weisen einige einzigartige und attraktive Klauseln auf. So erhöhen sich die Kupons über die Laufzeit. Die meisten Emittenten haben das Recht, den Kurs zur Umwandlung von Anleihen in Aktien zurückzusetzen, wenn sie ihre Bilanz stärken müssen. Und Anleger können meist die vorzeitige Rückzahlung einer Wandelanleihe während der letzten zwei Jahren vor Fälligkeit verlangen, wenn der Aktienkurs unter ein vorher festgelegtes Niveau fällt. Falls eine Anleihe ihr Fälligkeitsdatum erreicht, werden die Inhaber dafür entschädigt, dass sie ihre Umtauschoption nicht ausüben konnten. Daher beinhaltet der Rückzahlungspreis den Kapitalbetrag, den letzten Kupon und diese Zinsausgleichszahlung.



Diversifikations- und Wachstumspotenzial



Aufgrund dieser Eigenschaften haben sich Onshore-Wandelanleihen risikobereinigt im Vergleich zu chinesischen Aktien und globalen Wandelanleihen sehr unterschiedlich verhalten. Die günstigen kreditgebundenen Klauseln untermauern die erhebliche Minderung des Abwärtsrisikos, die die Anlageklasse gezeigt hat. Seit Ende 2016 hat der CSI Wandelanleihen-Index zu 49 % am Aufwärtspotenzial des Marktes partizipiert, aber nur zu 30 % bei Abwärtsbewegungen. Tournaire: „Anleger wissen dieses auch als Konvexität bezeichnete asymmetrische Risikoprofil zu schätzen. Außerdem weist die Assetklasse ein hohes Potenzial für aktiv erwirtschaftete Überrenditen auf.“



www.fixed-income.org

Foto: Matthieu Tournaire (Quelle: UBP)