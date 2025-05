Überraschungen in der Gewinnsaison sind nicht auszuschließen

Wie häufig in den Wochen vor Beginn der Berichts­saison besteht die allge­meine Tendenz, dass die Analysten ihre Gewinn­erwartungen zurück­schrauben. Dieses Phänomen war im ersten Quartal 2025 besonders ausgeprägt, so dass man davon ausgehen kann, dass die Gewinne die Erwartungen im Allgemeinen übertreffen werden, was bei den ersten berichtenden Unternehmen auch zu beobachten ist. Das Hauptaugenmerk wird jedoch eher auf dem Ausblick liegen, den die Unternehmen für die nächsten Quartale geben, wo es angesichts der Ungewissheit über die endgültige Kostenstruktur und die sich daraus ergebenden tatsächlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft wahrscheinlich keine eindeutigen Hinweise geben wird.



Defensiver Sektor und Verteidigungssektor mit positiven Ergebnissen

In einer Phase, in der sich bereits einige Anzeichen für eine Verlangsamung des US-Wachstums abzeichnen, und angesichts der Unsicherheit, die durch die besonders aggressive Vorgehensweise der US-Regierung in der Zollfrage entsteht, kann man davon ausgehen, dass das beruhigendste Bild in einigen defensiven Sektoren zu erwarten ist, auch wenn diese Dynamik weitgehend erwartet wird, so dass auch in den zyklischeren Bereichen einige Überraschungen keineswegs auszuschließen sind. Ein besonderes Interesse wird auch den Prognosen der Technologieunternehmen gelten, ob die Wachstumsprognosen ausreichen werden, um das Interesse der Anleger wieder zu wecken, die durch die nicht besonders günstigen Nachrichten der letzten Monate verunsichert wurden. Auf europäischer Ebene werden die Ergebnisse der europäischen Unternehmen von besonderem Interesse sein, da sich die seit Jahresbeginn zu beobachtende positive Entwicklung angesichts der im Vergleich zu den USA größeren geld- und finanzpolitischen Flexibilität bestätigen dürfte. Unter den Branchen glauben wir, dass die Verteidigungswerte positive Ergebnisse vorweisen können.



Keine signifikanten Portfolioumschichtungen

Da wir nicht davon ausgehen, dass die Unternehmen insgesamt von den Aussichten für die nächsten Quartale beeinträchtigt werden, wir aber auch eine gewisse grundsätzliche Vorsicht walten lassen, da wir die Festlegung des tariflichen Rahmens abwarten, planen wir keine aggressive Umschichtung unserer Allokation, die insgesamt ausgewogen und bereit ist, Chancen zu ergreifen, die sich vor allem auf der Ebene der einzelnen Emittenten ergeben könnten.



