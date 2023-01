Angesichts der zu Beginn des Jahres 2023 vorherrschenden wirtschaftlichen Unsicherheiten bieten Hochzinsanleihen nach wie vor einen historisch gesehen attraktiven Einstiegspunkt in die Anlageklasse. In den vergangenen 10 Jahren gab es nur sehr wenige Möglichkeiten, mit einer Rendite von über 8% in den Markt einzusteigen. Historisch gesehen führten Investitionen bei Renditen von über 8% zu überdurchschnittlichen Gesamtrenditen.



Während das Umfeld bei höheren Renditen mit wirtschaftlicher Schwäche und makroökonomischem Gegenwind zu kämpfen hatte, verzeichnete der Markt für Hochzinsanleihen eine starke Rallye, die den Anlegern die Möglichkeit bot, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Seit 2008 haben sich Renditen von über 8% in der Vergangenheit als attraktive Einstiegspunkte erwiesen. In den Monaten, in denen die Anfangsrendite über 8% lag, bewegten sich die durchschnittlichen annualisierten Renditen für den ICE BofA Global High Yield Index zwischen 11% und 19% auf Ein-, Drei- und Fünfjahresbasis.



Obwohl jeder Zyklus anders ist und die derzeitige höhere Rendite in erster Linie das Ergebnis höherer Zinsen ist, waren Renditen von über 8% relativ selten und haben in der Vergangenheit ein attraktives langfristiges Renditepotenzial geboten. Nach vielen Jahren niedriger Zinsen bietet der Hochzinsmarkt derzeit eine attraktive Gesamtrendite. Außerdem dürften die deutlich unter dem Nennwert liegenden Anleihekurse ein positives Kurssteigerungspotenzial bieten.



Spreads bei Hochzinsanleihen deuten noch nicht endgültig auf eine Rezession hin



Mit Spreads um 500 Basispunkte preist der Markt einen rezessiven Abschwung noch nicht vollständig ein. Angesichts der hohen Erwartungen für 2023 ist es wahrscheinlich, dass der Hochzinsmarkt im Jahr 2023 zu Spread-Ausweitungen neigen könnte. Wir sind jedoch der Meinung, dass sich die Spread-Ausweitung im Vergleich zu früheren Abschwüngen in Grenzen halten könnte, da der Markt eine höhere Qualität aufweist, und auch die starken technischen Daten sprechen für diese Entwicklung.



Wenn die Rezession relativ kurz und oberflächlich ist, könnten sich die erhöhten Spreads als kurzlebig erweisen und von einem starken Rückschlag gefolgt werden. In der Vergangenheit haben solche Situationen attraktive Einstiegspunkte geschaffen und Anlegern mit einem längeren Zeithorizont überdurchschnittliche Renditen beschert.



Die meisten Unternehmen sind für Wirtschaftsrückgang gut aufgestellt



Trotz der Befürchtungen, dass die Ausfälle auf dem Hochzinsmarkt zunehmen könnten, werden die Ausfälle bei den Unternehmen niedriger bleiben, als es in Rezessionszeiten üblich ist. Viele High Yield-Unternehmen gehen mit soliden Fundamentaldaten in das Jahr 2023. Die meisten Unternehmen sind gut positioniert, um einen Abschwung zu überstehen.



Während Ausfälle in Rezessionen tendenziell ansteigen, erwarten wir, dass sie im nächsten Abschwung gedämpfter ausfallen werden. Diese Einschätzung beruht auf verschiedenen Faktoren, darunter die gesunde fundamentale Ausgangssituation, ein qualitativ hochwertigerer Markt für Hochzinsanleihen und wenige kurzfristige Fälligkeitsprobleme.



Foto: Thomas Hanson © Aegon Asset Management