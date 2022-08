Im Rahmen der am 25. August beschlossenen, umfassenden Refinanzierung der Semper idem Underberg AG hat heute um 10.00 Uhr die Umtauschfrist für die Inhaber der zwei bestehenden sechsjährigen Anleihen mit Fälligkeit 2024 (Volumen 25 Mio. Euro) und 2025 (Volumen 60 Mio. Euro) begonnen.



Bis voraussichtlich zum 26. September 10.00 Uhr können die Inhaber der Underberg-Anleihen 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) diese tauschen gegen die neue sechsjährige Anleihe 2022/2028 (ISIN: DE000A30VMF2), die ein Volumen von bis zu 75 Millionen Euro haben soll.



Die erfreuliche operative Entwicklung der gesamten Unternehmensgruppe mit ihrem starken Markenportfolio bestätigt das robuste Geschäftsmodell und die tragfähige Zukunftsstrategie. Für deren weitere Umsetzung und für solides Wachstum in den nächsten Jahren beabsichtigt die Semper idem Underberg AG mit der jetzt frühzeitig auf den Weg gebrachten Refinanzierung, sich die notwendige finanzielle Flexibilität zu sichern und Planungssicherheit zu schaffen. Denn der Nettoemissionserlös ist für die vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihen, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der oben beschriebenen Unternehmenstätigkeit und Wachstumsinitiativen vorgesehen.“



Umtauschprämie von 17,50 Euro je Anleihe



Das Angebot setzt sich aus insgesamt drei Teilen zusammen:



- Im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots können die Bestandsinvestoren ihre ausstehenden Schuldverschreibungen mit einem Laufzeitende von 2024 bzw. 2025 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen tauschen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000,00 Euro eine attraktive Umtauschprämie von insgesamt 17,50 Euro. Diese setzt sich zusammen aus einem Barausgleichsbetrags in Höhe von 7,50 Euro je Anleihe 2018/24 bzw. je Anleihe 2019/25 und einer Prämie von 1% (auf den Ausgabekurs von 100%) bzw. 10,00 Euro (auf das Nominal von 1.000,00 Euro), zu der die ausstehenden Anleihen vorzeitig kündbar sind. Mit diesem attraktiven Angebot möchte die Gesellschaft insbesondere langjährigen Bestandsinvestoren entgegenkommen, die Underberg dauerhaft begleiten.



- Zudem erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist vom 19. September 2022 bis voraussichtlich zum 28. September 2022 (10 Uhr MESZ). Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Sowohl das Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.



- Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG zu zeichnen.



Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 26. August gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/ veröffentlicht.



Nach der Rückführung sämtlicher Bankdarlehen in den vergangenen Jahren und Monaten plant Underberg mittelfristig eine weitere Reduzierung der Fremdverschuldung, einhergehend mit einer weiteren Verbesserung wesentlicher Kreditkennzahlen.



Durch die geplante spürbare Rückführung der Gesamtverbindlichkeiten soll sich die Profitabilität des Unternehmens weiter verbessern. Die Semper Idem Underberg AG hält zudem bewusst Liquidität vor und weist aus diesem Grunde zum 30. Juni 2022 einen Kassenbestand im Konzern von rund 27 Mio. Euro aus.



Die insgesamt erfreuliche operative Entwicklung sowie eine deutlich verbesserte Struktur der Passivseite haben sich auch in dem am 25. August 2022 veröffentlichten Rating der Semper indem Underberg AG durch die Creditreform Rating AG positiv niederschlagen. Creditreform hat das Rating für die Gesellschaft angehoben von B+ auf BB-, mit einem stabilen Ausblick.



Eckdaten zur Anleihe 2022/2028

Emittentin Semper idem Underberg AG Kupon 5,00% bis 6,00%, Festlegung des Kupons während der Angebotsfrist Zeichnungsfrist 19.09.-28.09.2022 Umtauschangebot 29.08.-26.09.2022 Mehrerwerbsoption 29.08.-26.09.2022 Zielvolumen bis zu 75 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A30VMF2 / A30VMF Stückelung 1.000 Euro Sole Lead Manager IKB Deutsche Industriebank AG Listing Open Market Internet www.semper-idem-underberg.com





©

Semper idem Underberg









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.