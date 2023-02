Unilever emittiert Anleihen (senior unsecured) mit einem Volumen von insgesamt 1 Mrd. Euro und Laufzeiten von 8 Jahren (Mid Swap +65 bp) und 12 Jahren (Mid Swap +85 bp). Unilever wird mit A1 bzw. A+ gerated. Die Anleihen werden von der Unilever Finance Netherlands BV begeben und von der Unilever PLC und der Unilever United States Inc garantiert. Bookrunners sind BNP Paribas, Bank of America, J.P. Morgan und Standard Chartered. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, Mindestorder (bei Emission) 100.000 Euro, Listing: Euronext Amsterdam, Settlement 23.02.2023, anwendbar ist englisches Recht.



Details zu den zwei Tranchen:



- Laufzeit: 23.02.2031, ISIN XS2591848275, Volumen 500 Mio. Euro, Initial Price Talk: Mid Swap +65 bp (ca. 3,7%)



- Laufzeit: 23.02.2035, ISIN XS2591848192, Volumen 500 Mio. Euro, Initial Price Talk: Mid Swap +85 bp (ca. 3,9%)



Unilever stellt u.a. Nahrungsmittel, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukte her. Zu Unilever gehören u.a. die Marken Axe, Ben & Jerry´s, Domestos, Dove, Knorr, Lux, Magnum und Rexona. Unilever konnte den Umsatz 2022 um 14,5% auf 60,1 Mrd. Euro steigern. Das operative Ergebnis betrug 9,7 Mrd. Euro.



Foto: © Unilever