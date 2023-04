Die Raiffeisen Capital Management (KAG) hat am Donnerstag in einem Pressegespräch die Entwicklungen an den Anleihemärkten dargelegt. Unternehmensanleihen seien "derzeit so attraktiv wie lange nicht", berichtete Georg Nitzlader, Leiter im Bereich Anleihen bei KAG. Auch neu aufgelegte Staatsanleihen würden aufgrund der jüngsten Leitzinserhöhungen immer aussichtsreicher.

Damit beobachte man eine deutliche Erholung im Vergleich zum vergangen Jahr, das von niedrigen Renditen und einer hohen Volatilität im Markt geprägt gewesen sei. Aktuell könnten Anlegerinnen und Anleger Renditen von rund 4,5 Prozent auf Unternehmensanleihen erwarten, das sei das höchste Niveau seit der Finanzkrise von 2008-2009. Auch die Risikoprämien würden aufgrund des höheren Zinsniveaus derzeit steigen, so Nitzlader.

Den europäischen Bankensektor sieht der Investment-Experte durch die jüngsten Turbulenzen nicht in Gefahr. Grund dafür sei die ausgeprägte Regulierung, außerdem seien die europäischen Banken mit ausreichend Kapital versorgt. Darüber hinaus trage die EZB mit ihrer Ankündigung, im Bedarfsfall Liquidität zur Verfügung zu stellen, zur Finanzmarktstabilität bei.

