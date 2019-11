NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Nach dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag nutzten viele US-Anleger den Brückentag für ein verlängertes Wochenende. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für mehr Bewegung bei den Festverzinslichen sorgen könnten.

Zweijährige Staatsanleihen verharrten auf 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 99 12/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,63 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verharrten auf 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,76 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen geringfügig um 1/32 Punkte auf 104 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,19 Prozent./jkr/bgf/fba