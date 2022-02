NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel noch etwas zugelegt. Die angespannte Lage an der ukrainisch-russischen Grenze sorgte für rege Nachfrage nach als sicher empfundenen Anlagen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,45 Prozent auf 126,38 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel wieder unter die Marke von zwei Prozent und betrug 1,97 Prozent.

Die Ukraine-Krise steht an den Finanzmärkten weiter im Mittelpunkt. Russische Medien berichteten von Spannungen im Osten der Ukraine, während die USA Ankündigungen Russlands über einen teilweisen Truppenabzug als Falschinformation einstuften. Marktteilnehmer nannten auch Medienberichte, wonach Russland den stellvertretenden Botschafter der USA ausgewiesen habe. Das Verhältnis zwischen der Ukraine und dem Westen einerseits sowie Russland andererseits bleibt angespannt.

Neue Konjunkturdaten aus den USA enttäuschten die Erwartungen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legten zu, während die Zahl neu begonnener Bauten deutlich nachgab. Ein Industrieindikator aus der Region Philadelphia ging ebenfalls zurück./bek/he