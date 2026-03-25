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25.03.2026 18:10:38
US-Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Die gesunkenen Ölpreise stützten die Kurse. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,51 Prozent auf 110,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,31 Prozent.
Im Iran-Krieg laufen Bemühungen zu einer Beendigung des Konflikts auf dem Verhandlungsweg. Die USA und der Iran stehen pakistanischen Sicherheitskreisen zufolge über ein mögliches Kriegsende in Kontakt. In dieser Woche seien zwischen beiden Konfliktparteien bereits zweimal Vorschläge übermittelt worden, hieß es. Auch Ägypten sei in Bemühungen involviert, den Krieg zu beenden. Teheran dementiert allerdings jegliche Art von Verhandlungen mit den USA vehement.
Die Ölpreise gerieten dennoch unter Druck. Dies dämpfte die Inflationserwartungen etwas. Die zuletzt an den Finanzmärkten aufgekommenen Erwartungen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr erhöhen könnte, wurden so gedämpft./jsl/jha/
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.