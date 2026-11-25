NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch angesichts der Verluste an den Technologiebörsen deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,61 Prozent auf 107,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,81 Prozent.

Die starken Kursverluste an den US-Aktienmärkten stützten die als sicher geltenden Staatsanleihen. Die Unsicherheit im Technologiesektor nahm wieder zu. "Die Risiken rund um den KI-Investitionszyklus treten wieder in den Vordergrund", schreiben Experten der Dekabank. "Der Technologiesektor ist in der aktuellen Marktphase anfällig, solange Unklarheit über die Auswirkung der neuen Exportregeln des US-Handelsministeriums für KI-Chips anhält."

Konjunkturdaten sprachen tendenziell zwar für steigende Leitzinsen, belasteten die Anleihen in diesem Umfeld aber nicht. So ist die Wirtschaft der USA im dritten Quartal stärker gewachsen als zunächst ermittelt. Zudem stieg der von der US-Notenbank bevorzugte Preisindex PCE im Jahresvergleich um 3,8 Prozent. Die Notenbank strebt lediglich eine Rate von zwei Prozent an. An den Finanzmärkten wird fest mit einer Leitzinserhöhung im Dezember gerechnet./jsl/stk