NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag deutlich gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank zu Handelsbeginn um 0,68 Prozent auf 112,08 Punkte. Zehnjährige Staatsanleihen rentierten mit 3,78 Prozent.

Die Erwartungen weiterer Leitzinserhöhungen in den USA belastet die Festverzinslichen. Der robuste Arbeitsmarkt stützt diese Erwartungen. So ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche gesunken. Die Zahl fiel erstmals seit Anfang Juni wieder unter 200 000. Unterdessen ist die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal laut einer dritten Schätzung wie erwartet geschrumpft. Trotz des zweiten Rückgangs in Folge sehen viele Experten noch keine Rezession - auch wegen des robusten Arbeitsmarktes.

Mehrere Notenbanker aus den USA haben sich zuletzt zu Wort gemeldet und weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation signalisiert. Die US-Notenbank Fed müsse ihre Zinsen im Kampf gegen die Inflation weiter anheben, sagte Loretta Mester, Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland. Die Zinsen seien noch nicht auf einem Niveau, auf dem sie die konjunkturelle Entwicklung dämpften. Dort müsse man hinkommen und die Zinsen für einige Zeit hoch halten. Die Fed hat den Leitzins in diesem Jahr um insgesamt drei Prozentpunkte angehoben./jsl/bgf/men