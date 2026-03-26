26.03.2026 18:25:38

US-Anleihen: Deutliche Kursverluste - Deutlich gestiegene Ölpreise

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Die deutlich gestiegenen Ölpreise belasteten die Kurse. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,58 Prozent auf 110,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,40 Prozent.

Die weitere Entwicklung im Iran-Krieg bleibt unklar. Vor dem Ende des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump reichen die Prognosen von einer schnellen Waffenruhe bis zu Angriffen mit Bodentruppen. Trump warnte den Iran erneut vor Konsequenzen, sollte es zu keiner Einigung kommen. Der Iran müsse ernsthaft verhandeln, es gebe keinen Weg zurück. Die Folgen würden sonst "nicht schön" sein. Der US-Sondergesandten Steve Witkoff sieht gute Aussichten auf Erfolg. "Wir haben starke Anzeichen, dass es eine Möglichkeit gibt", sagte er bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus.

Die Finanzmärkte sind jedoch sehr verunsichert. Die Ölpreise legten daher deutlich zu. Dies trieb die Inflationserwartungen an. Die zuletzt an den Finanzmärkten aufgekommenen Erwartungen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr erhöhen könnte, wurden verstärkt. Dies belastete die Kurse der Staatsanleihen./jsl/jha/

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Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.

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