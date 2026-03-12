12.03.2026 17:45:38

US-Anleihen: Deutliche Kursverluste - Ölpreise legen erneut zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag erneut nachgegeben. Die weiter gestiegenen Rohölpreise schürten abermals Inflationssorgen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel denn auch um 0,32 Prozent auf 111,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,25 Prozent.

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI um über neun Prozent auf 95,32 US-Dollar gestiegen. Der Iran will die Blockade der Straße von Hormus für den Öltransport fortsetzen. Es gibt derzeit keine Anzeichen für ein Ende des Kriegs. Die Angriffe beider Seiten halten unvermindert an und die Golfregion und der Libanon bleiben weiter unter Beschuss. Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei forderte in einer ersten im Staatsfernsehen verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer.

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichen Konjunkturdaten bewegten den Anleihenmarkt in diesem Umfeld nicht. So veränderte sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche kaum. Volkswirte hatten einen leichten Anstieg erwartet. Konjunkturdaten dürften zunächst laut Experten am Anleihemarkt kaum eine Rolle spielen. Entscheidend dürfte die Rohölpreise bleiben. Angesichts der gestiegenen Inflationsgefahren erwarten immer weniger Experten eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr./jsl/mis

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:14 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen