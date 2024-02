NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit deutlichen Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,55 Prozent auf 109,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,38 Prozent.

Preisdaten von der Unternehmensebene deuteten wie auch andere jüngste Inflationsdaten auf einen überraschend hohen Preisauftrieb hin. Die Erzeugerpreise stiegen im Januar deutlicher als erwartet. Für die US-Notenbank Fed bedeutet die Entwicklung, dass sie sich mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik Zeit lassen kann. Aufgrund der tendenziell rückläufigen Inflation werden von der Fed Zinssenkungen erwartet. Allerdings haben sich zuletzt viele Notenbanker eher gegen rasche Lockerungen ausgesprochen.

Im Handelsverlauf steht das Konsumklima der Uni Michigan auf dem Programm. Es beinhaltet auch eine Umfrage zu den Inflationserwartungen der Verbraucher, die für die Geldpolitik eine wichtige Stellgröße sind./bgf/jsl/jha/