NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben ihren positiven Wochenstart am Montag nicht verteidigen können. Im Gegenzug drehte die Rendite zehnjähriger Staatspapiere von ihrem Tagestief von 3,521 Prozent auf bis zu 3,625 Prozent nach oben. Damit erholte sich die Rendite weiter von ihrem Tiefpunkt seit drei Monaten Mitte der Vorwoche.

Zunächst richten sich die Blicke am Dienstag auf neue Inflationszahlen. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Es wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit etwas weniger Einsatz führen und ihre Leitzinsen moderater anheben als in den vergangenen Monaten./bgf/jsl/ag/men