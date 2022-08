Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag etwas von ihren deutlichen Vortagesverlusten erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,12 Prozent auf 119,23 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 2,86 Prozent. Nach einem stärker als erwartet gestiegenen Konsumklima der Uni Michigan waren zuvor die Kursgewinne jedoch ein wenig abgeschmolzen.

Im Fokus steht am Anleihemarkt der zuletzt deutlich geringere Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten. Nachdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass sich die Teuerung im Juli unerwartet stark abgeschwächt hat, zeichneten am Freitag Daten zu den Einfuhrpreisen ein ähnliches Bild: Der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern ließ im Juli deutlicher als erwartet nach.

Allerdings haben Vertreter der US-Notenbank zuletzt ihre Entschlossenheit demonstriert, weiter mit Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung vorgehen zu wollen. Vor diesem Hintergrund waren die Renditen am Vortag stark gestiegen.

NEW YORK (dpa-AFX)