NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag im frühen Handel etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,19 Prozent auf 108,98 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 4,45 Prozent.

Dem Handel fehlte es zunächst an Impulsen. Es werden in den USA zum Wochenstart keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Nachricht des Hubschrauberabsturzes und Todes des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi sorgte am Anleihemarkt nicht für Bewegung. Das Unglück könnte die Islamische Republik in eine politische Krise stürzen. Der Iran unterstützt im Gaza-Krieg die Hamas und andere Gegner Israels./jsl/men