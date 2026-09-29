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29.09.2026 17:17:38
US-Anleihen geben etwas nach - 30-Jährige Rendite auf höchstem Stand seit 2002
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gesunken und haben damit die Verluste der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,13 Prozent auf 104,34 Punkte. Im Gegenzug ging es mit den Renditen nach oben.
Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag am Nachmittag bei 5,25 Prozent und damit nur knapp unter dem Hoch seit 2007, das am Vortag erreicht worden war. In der 30-jährigen Laufzeit wurde hingegen bei 5,595 Prozent ein Höchstwert seit 2002 erreicht.
Zuletzt waren die Ölpreise zwar wieder etwas gefallen, das konnte aber die Inflationssorgen und damit verbunden die Zinserwartungen nicht dämpfen, und mit den Renditen ging es weiter nach oben.
Belastet wurden die Kurse am US-Anleihemarkt durch schwache US-Konjunkturdaten. Im September hatte sich die Stimmung der amerikanischen Verbraucher deutlich eingetrübt und den tiefsten Stand seit zwölf Jahren erreicht./jkr/he
focustodayATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
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