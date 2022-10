NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach Kursgewinnen am Vortag. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,55 Prozent auf 111,08 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 4,02 Prozent.

US-Konjunkturdaten konnten den Kursen keine größeren Impulse verleihen. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass der Preisauftrieb in den USA auf einem hohen Niveau bleibt. Der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich um 6,2 Prozent und damit in etwa wie erwartet.

Auch die Kernrate ist mit 5,1 Prozent in etwa wie erwartet ausgefallen./jkr/jsl/zb