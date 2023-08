NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im US-Handelsverlauf noch etwas weiter nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,30 Prozent auf 109,58 Punkte. Die Rendite stieg im Gegenzug auf 4,24 Prozent. In den Fokus rückt bereits das jährliche Notenbanker-Treffen, das bis Samstag in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet. Zuvor aber galt es noch, aktuelle Wirtschaftsdaten zu analysieren.

So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der weltgrößten Volkswirtschaft erneut und auch überraschend. Das dürfte als ein weiteres Indiz für die Widerstandskraft des US-Arbeitsmarktes gesehen werden und Sorgen hinsichtlich der Inflationsentwicklung bereiten, denn ein knapper Arbeitsmarkt geht in der Regel mit steigenden Löhnen einher. Zudem legten die Aufträge für langlebige Güter im Juli ohne Transportgüter wie Flugzeuge im Monatsvergleich deutlicher zu als erwartet. "Der US-Auftragseingang überzeugt im Detail", kommentierte dies Analyst Ralf Umlauf von der Helaba.

Robuste Konjunkturdaten aber dürften - wie die vorangegangenen - mit dazu beitragen, "dass die Zinserwartungen bezüglich der US-Notenbank nicht vollends verschwinden", kommentierte Umlauf. Das wiederum belastet die Anleihen.

In den Fokus rückt nun zunehmend das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Am Freitag werden Reden von US-Notenbankchef Jerome Powell und von EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet, von denen sich Marktbeobachter Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik erhoffen.

/ck/he