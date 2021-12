NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Marktbeobachter begründeten dies mit unerwartet guten Konjunkturdaten und der nach wie vor guten Stimmung an den Aktienmärkten. So verlor der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) 0,16 Prozent auf 130,17 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,49 Prozent. Angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage findet an diesem Tag nur ein verkürzter Handel statt.

Anleger verarbeiteten am Donnerstag noch eine ganze Reihe von Konjunkturdaten. Die Aufträge für langlebige Güter, das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und Daten vom Häusermarkt fielen besser als erwartet aus. Die Ausgaben und Einkommen der US-Verbraucher legten im November im Rahmen der Erwartungen zu, während sich der Preisauftrieb weiter verstärkte./ajx/nas