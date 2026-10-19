19.10.2026 17:58:38

US-Anleihen geben weiter nach - Inflationssorgen bestimmen das Bild

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben zu Wochenbeginn ihre jüngsten Verluste etwas ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) gab am Montag um 0,16 Prozent auf 105,28 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 5,13 Prozent.

Bereits an den europäischen Anleihemärkten waren die Kurse überwiegend unter Druck geraten. Weiterhin bestimmen Sorgen mit Blick auf eine ölpreisbedingte Inflation insbesondere im Zuge des Iran-Kriegs das Geschehen. Die Ölpreise gaben zwar zu Wochenbeginn etwas nach, bewegen sich aber weiter auf hohem Niveau.

Derweil blickten die Anleger auch gen China. Die Wirtschaft der zweitgrößten Volkswirtschaft hatte im Sommer etwas an Tempo gewonnen. Dies könnte auf eine höhere Nachfrage nach Rohöl als Schmiermittel der Weltwirtschaft hindeuten und damit am Anleihenmarkt ebenfalls Inflationssorgen geweckt haben./la/jha/

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